Θεσσαλονίκη – Στη σύλληψη 26χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, μετά από καταγγελία για σοβαρά αδικήματα σε βάρος ανηλίκου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, πορνογραφία ανηλίκων, παράβαση του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων και απείθεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 26χρονος φέρεται τον Οκτώβριο του 2025 να επικοινώνησε με ανήλικο μέσω εφαρμογής γνωριμιών και να συναντήθηκε μαζί του στην περιοχή της Πολίχνης. Εκεί, τον οδήγησε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο, όπου, όπως καταγγέλθηκε, προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος του, καταγράφοντας τα γεγονότα με κινητό τηλέφωνο χωρίς τη συγκατάθεση του ανηλίκου.

Κατά τον εντοπισμό του κατηγορούμενου, το πρωί της 3ης Φεβρουαρίου 2026, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έρευνα στην κατοικία που είχε δηλώσει, παρουσία διερμηνέα και εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι είχε αλλάξει τόπο διαμονής και αρνήθηκε να γνωστοποιήσει τη νέα του διεύθυνση.

Ο 26χρονος συνελήφθη για απείθεια, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.