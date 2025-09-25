Ένα περιστατικό επίθεσης σε μαθητή σημειώθηκε χθες στη διασταύρωση Μεσολογγίου και Αλεξάνδρου Παναγούλη στην Πεντέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα έως πέντε ανήλικα άτομα επιτέθηκαν στο παιδί, προκαλώντας του ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Πεντέλης, όπου τον παρέλαβε ο πατέρας του. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ αναζητούνται και μάρτυρες που μπορεί να έχουν δει το περιστατικό.

Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι τέτοιου είδους περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα, προκειμένου να προστατευθούν τα θύματα και να προληφθούν παρόμοια γεγονότα στο μέλλον.