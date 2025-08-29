Συνεχίζονται τα κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει τις τελευταίες ώρες στη σύλληψη τεσσάρων 14χρονων, έπειτα από δύο ανεξάρτητα περιστατικά που ήρθαν στο φως.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο από τα περιστατικά σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην περιοχή της Πυλαίας. Εκεί, ένας 14χρονος κατήγγειλε ότι τρεις συνομήλικοί του τού επιτέθηκαν, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσουν.

Δεύτερο περιστατικό στο Ωραιόκαστρο

Το δεύτερο περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες το βράδυ στο Ωραιόκαστρο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας 14χρονος φέρεται να έριξε μέσω απώθησης από πατίνι έναν 15χρονο και έναν 12χρονο. Οι δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέα, όλοι οι εμπλεκόμενοι έφηβοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε επεκτείνεται και εις βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.