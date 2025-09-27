Ασφαλιστικά μέτρα με τα οποία ο 45χρονος προπονητής του ΤΑΕ Κβον Ντο που έχει καταδικαστεί για βιασμό και ασέλγεια σε βάρος ανήλικων μαθητριών του στην Ηλιούπολη, ζητά την επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του μέσα από τη φυλακή, αλλά και την επικοινωνία με την γιαγιά του, με την πρώην σύντροφό του να στέκεται απέναντι, για να προστατέψει όπως λέει, το παιδί της.

«Το παιδί έχει μεγαλώσει με τη γιαγιά του και ήταν σπίτι της κάθε μέρα. Όλα αυτά που λένε, ότι έχει κάνει ο πατέρας, είναι ψέματα και θεωρώ ότι πρέπει να επικοινωνεί με το παιδί του, γιατί το αγαπά. Το παιδί ήταν πάντα φροντισμένο υπό την επίβλεψη της γιαγιάς και ουδέποτε ήταν παραμελημένο ή βρώμικο όπως λένε», κατέθεσε στο δικαστήριο γειτόνισσα. «Η δική του πλευρά, όπως αιτήθηκε, είναι να έχει επικοινωνία με το παιδί του. Το οποίο παιδί του όσο ήταν εκτός της φυλακής, ήταν δεμένο μαζί του. Περισσότερο με τον πατέρα, παρά με τη μητέρα», είπε η δικηγόρος του προπονητή.

Η κατάθεση της προέδρου του συλλόγου Ταε Κβον Ντο

Η μητέρα του παιδιού που έχει καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της και για ενδοοικογενειακή βία, ζητά από το δικαστήριο να μην έχει το ανήλικο τέκνο επαφές με τον πατέρα, αλλά ούτε και με τη γιαγιά του, τουλάχιστον μέχρις ότου γίνει και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

«Έχω ικανή τη γιαγιά του παιδιού να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του εγγονιού της. Πάρα πολλές φορές το παιδί, όταν βρισκόταν μαζί με τον πατέρα του στη σχολή και με τη γιαγιά, ήταν σε σύγχυση και σε ένταση. Έχω ακούσει από τους γείτονες της, ότι το παιδί μύριζε, δεν έτρωγε σωστά και το έβριζε, όσο ήταν στο σπίτι της. Κυρίως όμως θέλω να πω, ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη, είναι συνεχώς δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο που έχει καταδικαστεί, δεν καταλαβαίνει τι έχει κάνει ο γιος της, τον υποστηρίζει σε κάθε δική. Ο γιος της είναι δημιούργημά της», δήλωσε η πρόεδρος του συλλόγου Ταε Κβον Ντο.

Η μητέρα του παιδιού μιλώντας στην εκπομπή του MEGA «Εξελίξεις Τώρα», είπε ότι το παιδί είχε βρεθεί μπροστά στη στιγμή, που ο πατέρας του συνευρισκόταν σεξουαλικά με μία ανήλικη μαθήτριά του. «Το είχαν βάλει να κοιμηθεί, αλλά αυτό δεν είχε κοιμηθεί. Είναι μία εικόνα που δεν πρέπει να δει κανέναν παιδί. Θα κάνω τα πάντα για να προστατέψω το παιδί μου» λέει.

Το δικαστήριο τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποφασίσει, αν το ανήλικο παιδί θα συνομιλεί με τον καταδικασμένο πατέρα του μέσα από τη φυλακή.

Την ίδια ώρα, ο 45χρονος έχει ασκήσει έφεση, ελπίζοντας σε μία ευνοϊκότερη μεταχείριση που θα «σπάσει» την ποινή κάθειρξης των 50 ετών που του έχει επιβληθεί από το πρωτόδικο δικαστήριο.