Βίαιο επεισόδιο σημειώθηκε στο Ίλιον, όταν ένας οδηγός μοτοσικλέτας επιτέθηκε και ξυλοκόπησε οδηγό λεωφορείου έπειτα από τροχαίο με υλικές ζημιές. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο-ντοκουμέντο του MEGA, αναδεικνύει το αυξανόμενο φαινόμενο των συγκρούσεων μεταξύ οδηγών στους δρόμους της Αθήνας.

Το ατύχημα, αν και αρχικά φαινόταν ασήμαντο, εξελίχθηκε σε βίαιη αντιπαράθεση. Ο οδηγός της μηχανής, εμφανώς εκνευρισμένος, άρχισε να χτυπά με μανία τον οδηγό του λεωφορείου στο κεφάλι, όπως φαίνεται καρέ-καρέ στο αποκλειστικό βίντεο του σταθμού.

Ο οδηγός του λεωφορείου περιέγραψε όσα συνέβησαν: «Κατέβηκα στη στάση να αποβιβάσω τον κόσμο και έρχεται ένας άνθρωπος και μου λέει “φύγε, δες τι μου έκανες”. Λέω “φίλε δεν σου έκανα τίποτα, είχα 30 άτομα μέσα”. Του λέω “μπορείς να ρωτήσεις όποιον θες” και μου λέει “μου έριξες το μηχανάκι”. Του λέω “εγώ δεν σου έριξα τίποτα”. Κατέβηκα κάτω να μου υποδείξει το σημείο και άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές».

Λίγα λεπτά αργότερα, στο σημείο έφτασε περιπολικό της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας συνελήφθη επί τόπου.

Αυξημένα περιστατικά βίας στους δρόμους

Το επεισόδιο αυτό προστίθεται σε μια σειρά από περιστατικά οδικής βίας που σημειώνονται καθημερινά στην πρωτεύουσα. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί επιθέσεις και συμπλοκές για ασήμαντες αφορμές.

Στο Παγκράτι, 23χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση για μια θέση στάθμευσης. Στο Γαλάτσι, δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο ένας να συλληφθεί και ο άλλος να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Στο κέντρο της Αθήνας, 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο με γαλλικό κλειδί.

Η οδός Ιδομενέως στο Ίλιον στο επίκεντρο

Στην ίδια περιοχή, συνεργείο του MEGA κατέγραψε μέσα σε μόλις μισή ώρα νέα επικίνδυνα περιστατικά. Οδηγός φορτηγού πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, ενώ μιλούσε στο κινητό, ενώ αυτοκίνητο επιχείρησε να στρίψει απότομα σε πάρκινγκ, κόβοντας τον δρόμο σε διερχόμενα οχήματα.

Άλλος οδηγός μηχανής, εκνευρισμένος από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, προσπέρασε επικίνδυνα αυτοκίνητο που εμπόδιζε τη λωρίδα. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η οδός Ιδομενέως θεωρείται πλέον η πιο επικίνδυνη αρτηρία του Ιλίου, με τα περιστατικά έντασης και παραβατικής συμπεριφοράς να αυξάνονται συνεχώς.