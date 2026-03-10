Συμμορία που δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αφαιρώντας τσάντες από το εσωτερικό οχημάτων, εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή συναδέλφων τους από τις Υποδιευθύνσεις Βορειοανατολικής Αττικής και Πειραιά.

Η εγκληματική ομάδα κινούνταν με δίκυκλη μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού και στόχευε οδηγούς, κυρίως γυναίκες, αφαιρώντας αντικείμενα από τα οχήματά τους. Η δράση της χαρακτηριζόταν από ιδιαίτερη θρασύτητα, καθώς οι κλοπές πραγματοποιούνταν ακόμη και όταν οι οδηγοί βρίσκονταν εντός των αυτοκινήτων, είτε αυτά ήταν προσωρινά ακινητοποιημένα είτε κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 57 και 60 ετών, το απόγευμα της 6ης Μαρτίου 2026 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας που διαπράττει ληστείες και διακεκριμένες κλοπές, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση, κατά συνήθεια και κατ’ επάγγελμα, με σκοπό τον πορισμό παράνομου εισοδήματος.

Η μεθοδολογία και η δράση της συμμορίας

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν ενταχθεί στη συμμορία τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2025, με σκοπό τη διάπραξη ληστειών και κλοπών σε βάρος οδηγών οχημάτων. Οι δράστες προσέγγιζαν τα αυτοκίνητα, άνοιγαν αιφνιδιαστικά την πόρτα του συνοδηγού ή έσπαζαν το τζάμι για να αποσπάσουν τσάντες και προσωπικά αντικείμενα, διαφεύγοντας αμέσως με τη μοτοσυκλέτα τους.

Σε μία περίπτωση, μάλιστα, δεν δίστασαν να τραβήξουν βίαια τσάντα από τη θέση του συνοδηγού, παρά την προσπάθεια της οδηγού να την κρατήσει στην κατοχή της.

Ευρήματα και εξιχνιάσεις

Κατά τις έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κράνη και ρουχισμός που φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των παράνομων ενεργειών. Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις κλοπών και μία ληστεία σε περιοχές όπως η Νέα Φιλαδέλφεια, το Παλαιό Φάληρο, ο Κολωνός, ο Πειραιάς, η Νέα Ιωνία, οι Άγιοι Ανάργυροι, το Χαλάνδρι και τα Πατήσια.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.