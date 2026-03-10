Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του ο 48χρονος Σουδανός,ο οποίος την περασμένη Παρασκευή σκόρπισε τον τρόμο στη ΓΑΔΑ.

Ο κατηγορούμενος για διακεκριμένη οπλοκατοχή, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, αλλά και απειλή, έμεινε μόλις 20 λεπτά στο ανακριτικό γραφείο και απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε όσα είχε ισχυριστεί και στο προηγούμενο στάδιο δηλαδή ότι βρήκε ένα σακίδιο με δύο χειροβομβίδες, πεταμένες στην περιοχή της Ακρόπολης, θέλησε να το παραδώσει στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, όπου δεν του έδωσαν σημασία και εν συνεχεία πήγε στην Αστυνομική Διεύθυνση της Αθήνας.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, δεν είχε σκοπό να προκαλέσει κακό ή να ανατιναχθεί, παρά μόνο να παραδώσει την εκρηκτική ύλη.

Οι ισχυρισμοί του 48χρονου ωστόσο όπως φάνηκε από το αποτέλεσμα δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, που αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή του κράτηση.

Οπως έγινε γνωστό, μετά τη σύλληψη του 48χρονου, είχε αποφυλακιστεί μόλις τρεις ημέρες πριν την πράξη του, δηλαδή στις 3 Μαρτίου για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ είχε φυλακιστεί ακόμη μία φορά στο παρελθόν, για αντίστοιχη υπόθεση. Συνολικά έχει συλληφθεί 15 φορές!