Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ο υπήκοος Σουδάν, που πρωταγωνίστησε στο επεισόδιο με τις ενεργές χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στο γραφείο του αρμόδιου ανακριτή για να απολογηθεί στις 11:00.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (06.03.2026) στο Αστυνομικό Μέγαρο της ΓΑΔΑ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν ο άνδρας επιχείρησε να εισέλθει στο κτίριο έχοντας στην πλάτη σακίδιο που περιείχε χειροβομβίδες μέσα σε τάπερ. Ο άνδρας, σε κατάσταση αμόκ, κρατούσε τις χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ και απειλούσε τους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν.

Κατά την προανάκριση, ο 48χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι εντόπισε τις χειροβομβίδες σε άλσος στην περιοχή της Ακρόπολης, ψάχνοντας στα σκουπίδια για αντικείμενα που θα μπορούσε να πουλήσει προκειμένου να αγοράσει ναρκωτικά. Όπως είπε, τις βρήκε μέσα σε σφραγισμένα τάπερ. Οι χειροβομβίδες, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είναι λειτουργικές και τσεχικής κατασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο σεσημασμένο για υποθέσεις ναρκωτικών και οπλοκατοχής. Είχε συλληφθεί τέσσερις φορές για ναρκωτικά, ενώ στις 19/06/2020 συνελήφθη γιατί εκκρεμούσε σε βάρος του δικαστική απόφαση. Επιπλέον, αφού αποφυλακίστηκε από τις Φυλακές Κορυδαλλού στις 02/07/2021, συνελήφθη ξανά στις 25/07/2022 από το Α.Τ. Κυψέλης για υπόθαλψη και τρεις φορές συνελήφθη για παράβαση του νόμου για τα όπλα. Είχε συλληφθεί και για κλοπές, ενώ αποφυλακίστηκε πριν από μερικές ημέρες.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, περίπου στις 18:00 ο 48χρονος προσέγγισε την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου, κρατώντας σακούλα και σακίδιο πλάτης, και ενημέρωσε τον αστυνομικό σκοπό ότι είχε στην κατοχή του εκρηκτικά.

Μετά από κινητοποίηση των δυνάμεων της ΓΑΔΑ και του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και αφοπλίστηκε στις 18:25. Στο σημείο έσπευσε άμεσα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), το οποίο περισυνέλεξε δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου.

Ακολούθησε ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του 48χρονου, χωρίς να εντοπιστούν άλλα ευρήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου εξετάζεται.

Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας διακόπηκε προσωρινά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε έως ότου ολοκληρωθεί η ελεγχόμενη έκρηξη και οι έρευνες των αρχών.