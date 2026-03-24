Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Τρίτης (24.03.2026) στη Λιοσίων, όταν φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη εκκλησίας, η οποία – σύμφωνα με πληροφορίες – χρησιμοποιούνταν ως χώρος φύλαξης ναρκωτικών.

Πρόκειται για την εκκλησία όπου λειτουργούσε ο «ιερέας» youtuber που έχει προφυλακιστεί για υποθέσεις ναρκωτικών, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 06:00 το πρωί, προκαλώντας άμεση διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο της οδού.

Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει δύσκολη, καθώς στον χώρο υπάρχει μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης.

Η σκεπή της αποθήκης έχει ήδη καταρρεύσει, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στην περιοχή, απομακρύνοντας οδηγούς και πεζούς για λόγους ασφαλείας.