Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή της στη σταθερότητα των συμφωνιών και στην τήρηση όλων των θεσμικών διαδικασιών, απαντώντας στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα και φορτηγά. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει αξιόπιστος εταίρος στο διεθνές πεδίο.

«Είμαστε ο πιο αξιόπιστος εταίρος σε όλο τον κόσμο. Όταν υπογράφεις μια συμφωνία με την ΕΕ, ξέρεις ότι αυτό θα πάρεις», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ρενιέ. Όπως πρόσθεσε, «από την πρώτη μέρα εφαρμόζουμε την κοινή δήλωση και είμαστε πλήρως δεσμευμένοι να τηρήσουμε τις κοινές μας δεσμεύσεις. Η δουλειά μας γίνεται σύμφωνα με τις νομοθετικές διαδικασίες».

Ο εκπρόσωπος σημείωσε ακόμη πως «δεν είναι η πρώτη φορά που λέμε από αυτό το βήμα ότι παραμένουμε πολύ ήρεμοι, συγκεντρωμένοι στην εφαρμογή της κοινής δήλωσης προς όφελος των εταιρειών μας και των πολιτών μας», δείχνοντας τη διάθεση της Επιτροπής να αποφύγει την ένταση.

Παράλληλα, ο κ. Ρενιέ αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών, επισημαίνοντας πως «παραμένουμε σε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, για να ζητήσουμε σαφήνεια σχετικά με τις αμερικανικές δεσμεύσεις».

Τέλος, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προειδοποίησε ότι η ΕΕ θα απαντήσει αναλόγως, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν στις απειλές τους. «Αν οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα ασυμβίβαστα με την κοινή δήλωση, θα κρατήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της ΕΕ», τόνισε με έμφαση.