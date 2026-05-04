Σε τροχιά γύρω από τη Γη βρίσκονται πλέον από χθες οι πρώτοι ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την Πολιτική Προστασία, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τη διαστημική τεχνολογία της χώρας.

Οι τέσσερις εξειδικευμένοι θερμικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας και της διαχείρισης φυσικών καταστροφών.

Το σύστημα αναπτύχθηκε από την εταιρεία OroraTech και αποτελεί το πρώτο εθνικό δορυφορικό δίκτυο σχεδιασμένο ειδικά για την ανίχνευση και παρακολούθηση πυρκαγιών.

Οι δορυφόροι διαθέτουν προηγμένους θερμικούς αισθητήρες, οι οποίοι θα επιτρέπουν τον εντοπισμό εστιών φωτιάς και την παρακολούθηση της εξέλιξής τους σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την πρόληψη, την ετοιμότητα και την άμεση επιχειρησιακή απόκριση των αρμόδιων αρχών.

«Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογραμμίζοντας ότι τα δεδομένα των δορυφόρων θα ενσωματώνονται στον Κυβερνητικό Κόμβο Παρατήρησης της Γης, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον επιχειρησιακής πληροφόρησης για τη Δημόσια Διοίκηση.

Πέρα από την πυροπροστασία, οι νέοι δορυφόροι θα παρέχουν υψηλής ακρίβειας πληροφορίες για τη θερμοκρασία θαλάσσιων υδάτων, παράκτιων περιοχών, λιμνών και ταμιευτήρων, αλλά και για διαφορετικές κατηγορίες χρήσεων γης, όπως αγροτικές και δασικές εκτάσεις, αστικές περιοχές και υγροτόπους.

Οι δυνατότητες αυτές αναμένεται να ενισχύσουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σε τομείς όπως η διαχείριση υδάτινων πόρων, η αγροτική παραγωγή, η προστασία του περιβάλλοντος και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Στην ίδια αποστολή τέθηκαν επίσης σε τροχιά δύο πειραματικοί μικροδορυφόροι του προγράμματος Hellenic Space Dawn, του πρώτου ελληνικού διδύμου CubeSat για παρατήρηση της Γης. Οι μικροδορυφόροι θα αξιοποιηθούν για εφαρμογές όπως η ανίχνευση πλοίων, η παρακολούθηση παράκτιων πλημμυρών και γεωργικών εκτάσεων, καθώς και για τη δοκιμή προηγμένων ελληνικών διαστημικών τεχνολογιών, μεταξύ των οποίων και καινοτόμες οπτικές επικοινωνίες με λέιζερ.

Η εκτόξευση αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο υλοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με τη στήριξη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.