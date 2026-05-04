Η Πριγκίπισσα Ευγενία, η 36χρονη μικρότερη κόρη του Andrew και της Sarah Ferguson, είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί. Η είδηση για την αγαπημένη εγγονή της Βασίλισσας Ελισάβετ και ανιψιά του Βασιλιά Καρόλου έφερε μια αίσθηση χαράς στη βασιλική οικογένεια, μετά τις αποκαλύψεις που είχαν σκιάσει το όνομά της λόγω της σχέσης των γονιών της με τον Jeffrey Epstein.

Το σκάνδαλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Andrew και η πρώην σύζυγός του να τεθούν εκτός βασιλικών καθηκόντων, γεγονός που επηρέασε και τις κόρες τους, Ευγενία και Βεατρίκη. Από τότε, η Ευγενία επέλεξε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, όμως η είδηση της εγκυμοσύνης της την επαναφέρει στο προσκήνιο με τον πιο θετικό τρόπο, αναφέρει η mirror.co.uk.

Ο επίσημος λογαριασμός της βρετανικής βασιλικής οικογένειας ανακοίνωσε το γεγονός με μια τρυφερή φωτογραφία, όπου οι δύο γιοι της Πριγκίπισσας κρατούν το υπερηχογράφημα. “Η Αυτής Βασιλική Υψηλότης Πριγκίπισσα Ευγενία και ο κ. Jack Brooksbank είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι περιμένουν το τρίτο τους παιδί αυτό το καλοκαίρι. Ο August και ο Ernest ανυπομονούν, ενώ ο Βασιλιάς έχει ήδη ενημερωθεί και δηλώνει ενθουσιασμένος”, ανέφερε η ανακοίνωση.

Το νέο μέλος θα είναι το τρίτο παιδί για την Ευγενία και τον Jack Brooksbank, που έχουν ήδη τον 5χρονο August και τον Ernest, ο οποίος κλείνει τα 3 του χρόνια στις 30 Μαΐου. Παράλληλα, θα είναι το πέμπτο εγγόνι για τον πρώην Δούκα και τη Δούκισσα του York και θα καταλάβει τη 15η θέση στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, μετακινώντας τον Δούκα και τη Δούκισσα του Εδιμβούργου κατά μία θέση.

Η Πριγκίπισσα Ευγενία παραμένει πιστή στην αρχή της να προστατεύει την ιδιωτικότητα των παιδιών της, δημοσιεύοντας μόνο σπάνια στιγμιότυπα από τη ζωή τους στα social media. Μία από αυτές ήταν στα πρόσφατα γενέθλια του συζύγου της, όπου ο μικρός August εμφανίστηκε να παίζει στην παραλία.

Ωστόσο, η ίδια έκανε μια εξαίρεση το 2022 για έναν ιδιαίτερο λόγο: πήρε τον πρωτότοκο γιο της στο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ. Στο επίσημο αυτό ντεμπούτο του, σε ηλικία μόλις ενός έτους, φάνηκε ξεκάθαρα πως ο μικρός έχει κληρονομήσει τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαλλιά της μητέρας του.