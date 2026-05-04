Το μανιφέστο «για τη συμπαράταξη της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας» από το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα ήταν ίσως το πιο διαβασμένο πολιτικό κείμενο το Σαββατοκύριακο στον προοδευτικό χώρο – σίγουρα, διαβάστηκε πέριξ του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τα στελέχη του κόμματος και το επιτελείο της Κουμουνδούρου αναμένουν τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού. Είτε τους άρεσε είτε όχι, όλοι συμφωνούν πως αυτό το μανιφέστο αποτελεί ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στην ανακοίνωση του νέου κόμματος με επικεφαλής τον Τσίπρα, το οποίο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως η «ενιαία παράταξη» στην οποία αναφέρεται στο μανιφέστο η ομάδα εργασίας υπό τον Γιώργο Σιακαντάρη.

«Παραβιάζουμε ανοιχτές θύρες όταν λέμε ότι πρέπει να συγκλίνουν οι δυνάμεις από την Αριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία, από την Αριστερά ως το προοδευτικό Κέντρο, όπως λέμε εμείς. Το ζήτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε είναι: Να συγκλίνουν για να κάνουν τι; Να συγκλίνουν με ποιον τρόπο; Με την αυτοδιάλυση, τη διάλυση ή την αναστολή, όπως ακούσαμε τις προάλλες; Προφανώς, όχι», σχολίασε από την πλευρά του ο Νίκος Παππάς (Mega News), ενώ τάχθηκε υπέρ ενός τηλεφωνήματος μεταξύ του πρώην πρωθυπουργού και του Σωκράτη Φάμελλου («έχει έρθει η ώρα»), ζητώντας παράλληλα άμεσα συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Ο Πολάκης αποδομεί

«Από τις θέσεις του τελευταίου συνεδρίου του Ιουνίου του 2025, του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η διαφορά ποια είναι; Τα περισσότερα που γράφει το κείμενο του Ινστιτούτου περιέχονται στις θέσεις και στην απόφαση του συνέδριου», ανέφερε, από τη δική του πλευρά, ο Παύλος Πολάκης – ο οποίος, αναφερόμενος στους τέσσερις πυλώνες διακυβέρνησης του μανιφέστου (Δημοκρατική Διακυβέρνηση, Κοινωνική Δικαιοσύνη, Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση, Καθολικό και Ποιοτικό Κοινωνικό Κράτος), σχολίασε πως αυτοί ταυτίζονται με εκείνους που ο ίδιος είχε περιγράψει ως υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, όμως λείπουν άλλοι δύο («όχι τυχαία προφανώς», λέει): «Επανάκτηση από το Δημόσιο στρατηγικών τομέων της οικονομίας – Εθνική Τράπεζα, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ κ.λπ.» και «βαθιές και συγκεκριμένες αλλαγές στη Δικαιοσύνη.

Καλά τα γενικόλογα αλλά χωρίς αλλαγή του σημερινού σώματος των δικαστών και χωρίς δικλίδες ανάκρισης και εκδίκασης, σε ορατό ορίζοντα 2-3 χρονών, των υποθέσεων διασπάθισης δημοσίου χρήματος τίποτα δεν θα αλλάξει», σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό, και οι άλλοι πυλώνες πάσχουν από «μικρές, αλλά πολύ κρίσιμες παραλείψεις», όπως οι αδειοδοτικές αρμοδιότητες στους ΟΤΑ, ο διπλασιασμός των αμοιβών σε υγεία και εκπαίδευση και η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. «Είναι μια πολύ θετική συμβολή, πολύ σημαντικό κείμενο. Θεωρώ ότι καλύπτει αυτό που πρέπει να είναι μια πλειοψηφική πρόταση», ανέφερε, σε σαφώς πιο θερμό τόνο, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης.

Η μεγαλύτερη ίσως κριτική που ακούστηκε εξ αριστερών για το μανιφέστο είναι η απουσία ονομαστικής αναφοράς του Ισραήλ στην καταδίκη όσων εξελίσσονται στη Γάζα (ενώ, αντιθέτως, η λέξη Ρωσία αναφέρεται για την Ουκρανία). Σε αυτό απάντησε ο Γιώργος Σιακαντάρης: «Οσον αφορά τον Τσίπρα, όποιος κάνει τον κόπο να κοιτάξει στις διαδικτυακές παρεμβάσεις του, έχει καταδικάσει δεκάδες φορές ονομαστικά το Ισραήλ (…) Αλλά επειδή ξέρω πως πάλι δεν θα αλλάξουν γνώμη, τους συνιστώ να διαβάσουν το “Περί Τυφλότητας” του Σαραμάγκου. Ισως κάτι αισθανθούν για την εμπάθειά τους», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Αντιδράσεις υπήρξαν και εκ δεξιών: «Είπε τα ίδια με άλλο περιτύλιγμα», σχολίασε ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας (Σκάι) για τον Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας το μανιφέστο «εκτός εποχής», που θα μπορούσε «να έχει γραφεί οποτεδήποτε». Στην πρόταση για 35ωρη εργασία, που περιλαμβάνεται στο μανιφέστο, στάθηκε ο Γιώργος Φλωρίδης, στοχεύοντας και το ΠΑΣΟΚ: «Kαταλαβαίνουμε γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε πρεμούρα να ανακοινώσει νωρίτερα 32 ώρες (τετραήμερη εργασία). Αναμένεται συγκλονιστική “προοδευτική” αναμέτρηση με επίδικο τις τρεις ώρες!», σχολίασε.