Στην ελληνική πρωτεύουσα θα βρίσκεται σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα μας, την οποία είχε προαναγγείλει ήδη από τον Μάρτιο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Γιόχαν Βάντεφουλ πρόκειται να περάσει το κατώφλι του ΥΠΕΞ γύρω στις 12.00 το μεσημέρι για τη διμερή συνάντηση που θα έχει με τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

Με το πέρας των διευρυμένων συνομιλιών μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών, θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο (1.50 μ.μ.) ενώ γύρω στις 3.00 μ.μ. ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου όπου θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Στην ελληνογερμανική ατζέντα θα βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι διμερείς σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής.

Αθήνα και Βερολίνο θα επιχειρήσουν επιπλέον να συνεργαστούν για τον συντονισμό των κινήσεών τους τόσο σε ό,τι αφορά τους κόλπους της ΕΕ όσο και σε σχέση με το ΝΑΤΟ, με την επίσκεψη Βάντεφουλ να πραγματοποιείται στον απόηχο της απόφασης Τραμπ να αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από νατοϊκές βάσεις στη Γερμανία.

Αναφορικά με τα διμερή, οι δύο ΥΠΕΞ αναμένεται να συζητήσουν για την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων των δύο χωρών στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, των επενδύσεων, των ΑΠΕ και της μετανάστευσης.

Ο Έλληνας ΥΠΕΞ δεν αποκλείεται να θέσε εκ νέου ενώπιον του Γερμανού ομολόγου του το ζήτημα της «έμπρακτης άρσης των τελευταίων βαρών του παρελθόντος», όπως είχε άλλωστε πράξει και στο Βερολίνο τον Μάρτιο.

Σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, Γεραπετρίτης και Βάντεφουλ θα εκπέμψουν από την Αθήνα μήνυμα συμπόρευσης και πλήρους σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου για Ουκρανία και Μέση Ανατολή ενώ τη στήριξή τους αναμένεται να εκφράσουν και για την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου.

Ελλάδα και Γερμανία, εξάλλου, έχουν εξαρχής ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθενται να εμπλακούν στην εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις δύο χώρες να ενώνουν τις φωνές τους προκειμένου να αποκατασταθεί και η ελευθερία της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ.

Επί τάπητος αναμένεται επίσης να τεθεί το ζήτημα της ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της Ε.Ε. υπό το πρίσμα των αμφίσημων προθέσεων που εκπέμπει ο Αμερικανός πρόεδρος σε σχέση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Ακόμη ένα ζήτημα που αναμένεται να βρεθεί ψηλά στην ατζέντα των σημερινών συνομιλιών Γεραπετρίτη – Βάντεφουλ είναι η στρατηγική προτεραιότητα της διεύρυνσης της ΕΕ με την επίσπευση της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο Γερμανός ΥΠΕΞ είχε ήδη εκφράσει τη στήριξή του στην πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η χώρα μας για διεύρυνση της ΕΕ με ορίζοντα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν η Ελλάδα θα έχει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, περίοδο κατά την οποία υπάρχει στόχος ένταξης τουλάχιστον ενός από τα έξι κράτη των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τον Γιόχαν Βάντεφουλ σχετικά με την πρόσφατη υπογραφή της Διακήρυξης των Δελφών καθώς και για την επικείμενη αποστολή του και στις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.

Όπως είχε πράξει και στο Βερολίνο τον Μάρτιο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επαναλάβει σήμερα τη στήριξή του σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες της Ελλάδας να παράσχει τεχνική βοήθεια στα έξι κράτη κρατώντας ζεστό το όραμα της ένταξης στην ευρωπαϊκή οικογένεια, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας.

Ενδιαφέρον θα έχουν οι δηλώσεις Βάντεφουλ και σε ό,τι αφορά Κύπρο και Τουρκία, καθώς στη συνάντηση με τον Γεραπετρίτη στο Βερολίνο τον Μάρτιο, ο Γερμανός ΥΠΕΞ είχε στηρίξει το ενδεχόμενο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ ενώ είχε προσφερθεί ακόμη και να μεσολαβήσει, αν χρειαζόταν, στην Τουρκία συμβάλλοντας ει δυνατόν θετικά στο πλαίσιο μιας τέτοιας συζήτησης.