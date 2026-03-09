Την αλληλεγγύη της Γερμανίας προς την Κυπριακή Δημοκρατία εξέφρασε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος έφθασε πριν από λίγη ώρα στη Λάρνακα, στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας.

«Αισθανόμαστε αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη αλληλεγγύη για τον εταίρο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η χώρα επλήγη την περασμένη εβδομάδα από ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε εκπρόσωπος του γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, αναφερόμενος στην επίσκεψη του υπουργού.

Ο κ. Βάντεφουλ θα συναντηθεί αύριο με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, ενώ σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, απόψε αναμένεται να έχει συνάντηση και με τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ, επίσης στην Κύπρο.

Στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνάντησης με τον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνονται οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς και ζητήματα που αφορούν την άσκηση από την Κύπρο της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το τρέχον εξάμηνο.