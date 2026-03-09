Βίντεο δείχνει να επιβεβαιώνει ως αμερικάνικο το πλήγμα στο σχολείο θηλέων στην πόλη Μινάμπ του Ιράν που είχε ως αποτέλεσμα σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 168 παιδιά και 14 δάσκαλοι.

Η επίθεση κατέστρεψε περίπου το ήμισυ του σχολείου και βίντεο, που δημοσιεύθηκε από το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr και γεωγραφικά εντοπίστηκε από την ερευνητική ομάδα Bellingcat, δείχνει τον πύραυλο να χτυπά το συγκρότημα στη Μινάμπ το πρωί της 28ης Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησαν οι αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Μια προηγούμενη ανάλυση του CNN με βάση δορυφορικές εικόνες, βίντεο με γεωγραφική τοποθεσία, δημόσιες δηλώσεις αξιωματούχων των ΗΠΑ και την εκτίμηση εμπειρογνωμόνων σε θέματα πυρομαχικών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ ήταν πιθανώς υπεύθυνες για την επίθεση. Σε αντίστοιχο συμπέρασμα είχε καταλήξει και το Reuters επικαλούμενο αμερικάνικη έρευνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως Αμερικανοί Δημοκρατικοί γερουσιαστές της αντιπολίτευσης ζήτησαν τη διεξαγωγή μιας «αμερόληπτης έρευνας» του Πενταγώνου για τον βομβαρδισμό του σχολείου.

Σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος, όπως βίντεο που επαληθεύτηκαν από την εφημερίδα Guardian, φωτογραφίες των επιπτώσεων και δορυφορικές εικόνες της επίθεσης, το νέο βίντεο δείχνει ότι το δημοτικό σχολείο Shajareh Tayyebeh χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια μιας σειράς επιθέσεων των ΗΠΑ, οι οποίες είχαν ως στόχο μια γειτονική ναυτική βάση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Evidence is already unraveling Trump’s story. When asked about the Minab school strike, Trump told the New York Times it was Iran’s missile, claiming they’re “very inaccurate.” But the evidence points the other way. Investigators say a U.S. strike aimed at a nearby… pic.twitter.com/HagSKFoYXL — Christopher Webb (@cwebbonline) March 9, 2026

Τι δείχνει το βίντεο

Το βίντεο, το οποίο επαληθεύτηκε από τους New York Times, τραβήχτηκε από ένα εργοτάξιο απέναντι από τη βάση και δείχνει έναν χωματόδρομο που διασχίζει μια περιοχή πρασίνου και σωρούς από συντρίμμια, τα οποία είναι επίσης εμφανή στις πρόσφατες δορυφορικές εικόνες, ενισχύοντας την αξιοπιστία του. Το βίντεο ταιριάζει επίσης με άλλα επαληθευμένα βίντεο που τραβήχτηκαν αμέσως μετά το χτύπημα.

Μια ανάλυση του βίντεο από την εφημερίδα New York Times δείχνει τον πύραυλο να χτυπά ένα κτίριο που περιγράφεται ως ιατρική κλινική στη βάση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Στήλες καπνού και συντρίμμια εκτοξεύονται από το κτήριο μετά την πρόσκρουση, ενώ ακούγονται κραυγές. Καθώς η κάμερα στρέφεται προς τα δεξιά, μεγάλες στήλες σκόνης και καπνού αναδύονται ήδη από την περιοχή γύρω από το δημοτικό σχολείο, υποδηλώνοντας ότι είχε χτυπηθεί λίγο πριν από την επίθεση στη ναυτική βάση. Αυτό επιβεβαιώνεται από το χρονοδιάγραμμα των επιθέσεων που συνέταξαν οι New York Times, το οποίο δείχνει ότι το σχολείο χτυπήθηκε περίπου την ίδια ώρα με τη βάση.

Σε παρόμοιο συμπέρασμα καταλήγει και το CNN, καθώς όπως σημειώνει βίντεο με γεωγραφική τοποθεσία δείχνουν ότι το σχολείο χτυπήθηκε περίπου την ίδια ώρα με τη βάση, με ένα από αυτά να δείχνει καπνό να βγαίνει τόσο από τις εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης όσο και από το κτίριο του σχολείου.

Τα χαρακτηριστικά που φαίνονται στο βίντεο με νέες δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Μινάμπ. Από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων προκύπτει ότι και άλλα κτήρια μέσα στη ναυτική βάση χτυπήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η ακριβής διαπίστωση του τι συνέβη έχει παρεμποδιστεί από την έλλειψη ορατών θραυσμάτων όπλων και την αδυναμία των εξωτερικών δημοσιογράφων να φτάσουν στον τόπο του συμβάντος.

🚨🇺🇸🇮🇷 BREAKING: Multiple media outlets are confirming what Iran’s been saying: A U.S. Tomahawk missile hit the Shajareh Tayyebeh girls’ elementary school in Minab. Death toll: 165-180, mostly children aged 7-12. Israel doesn’t possess Tomahawk missiles. Only the… https://t.co/6TXhmROkUn pic.twitter.com/EawEZhOnAL — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 8, 2026

Τόσο οι Times, όσο και το CNN αναγνώρισαν το όπλο που εμφανίζεται στο νέο βίντεο ως πύραυλο κρουζ Tomahawk, ένα όπλο που δεν διαθέτει ούτε ο ισραηλινός ούτε ο ιρανικός στρατός και ο αμερικανικός στρατός είναι η μόνη δύναμη που εμπλέκεται στη σύγκρουση και χρησιμοποιεί αυτού του είδους πυραύλους. Δεκάδες πύραυλοι Tomahawk έχουν εκτοξευθεί από πολεμικά πλοία του αμερικανικού ναυτικού προς το Ιράν από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε η αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Το υπουργείο Άμυνας περιγράφει τα Tomahawk ως «μακράς εμβέλειας, υψηλής ακρίβειας» κατευθυνόμενα βλήματα που μπορούν να πετάξουν περίπου 1.600 χιλιόμετρα. Προγραμματίζονται με ένα συγκεκριμένο σχέδιο πτήσης πριν από την εκτόξευση και τα βλήματα κατευθύνονται μόνα τους προς τους στόχους τους.

Κάθε Tomahawk έχει μήκος περίπου έξι μέτρα και άνοιγμα φτερών περίπου 2,5 μέτρα, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα Tomahawk έχουν κεφαλές που περιέχουν εκρηκτική δύναμη περίπου 300 λιβρών TNT.

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ δημοσίευσε ένα βίντεο με την εκτόξευση αρκετών Tomahawks από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού στις 28 Φεβρουαρίου, την ημέρα που χτυπήθηκαν η ιρανική βάση και το σχολείο.

Τι υποστηρίζουν ερευνητές

Ο Τρέβορ Μπολ, πρώην τεχνικός εξουδετέρωσης εκρηκτικών του Στρατού των ΗΠΑ που συνεργάζεται με τη Bellingcat, αναγνώρισε επίσης τον πύραυλο στο βίντεο ως Tomahawk, όπως και ένας άλλος εμπειρογνώμονας όπλων, ο Κρις Κομπ-Σμιθ, διευθυντής της Chiron Resources, μιας εταιρείας ασφάλειας και logistics.

Ο Σαμ Λέιρ, ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Μελετών για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων Τζέιμς Μάρτιν, επιβεβαίωσε επίσης στο CNN ότι τα πυρομαχικά που εμφανίζονται στο βίντεο ταιριάζουν με τα αμερικανικά Tomahawk.

«Πρώτον, ταιριάζει με τα οπτικά χαρακτηριστικά ενός TLAM», είπε. «Το σταυροειδές σχήμα με κεντρικά τοποθετημένα φτερά και ουρά στο πίσω μέρος. Δεύτερον, το βίντεο τραβήχτηκε περίπου 250 μέτρα από το πιθανό σημείο πρόσκρουσης. Αυτό σημαίνει ότι το πυρομαχικό πρέπει να είναι μεγάλο. Αυτό αποκλείει άλλα πυρομαχικά στο απόθεμα των ΗΠΑ με παρόμοια οπτικά χαρακτηριστικά, όπως το GBU-69B», προσέθεσε.

Άλλοι εμπειρογνώμονες σε θέματα οπλισμού που ρωτήθηκαν από το CNN συμφώνησαν με αυτή την εκτίμηση και πρόσθεσαν ότι τα TLAM χρησιμοποιούνται συχνά σε αρχικές επιθέσεις πριν επιτευχθεί η αεροπορική υπεροχή. Δεν ήταν αμέσως σαφές ποιο ακριβώς κτήριο χτυπήθηκε, αλλά μια ανάλυση του CNN υποδηλώνει ότι χτυπήθηκε ένα κτήριο εντός ή ακριβώς δίπλα σε μια κλινική που λειτουργούν οι Φρουροί της Επανάστασης στη βάση.

Ο Ν.Ρ. Γιένζεν-Τζόουνς, εμπειρογνώμονας σε θέματα πυρομαχικών και διευθυντής της Armament Research Services (ARES), δήλωσε στο CNN ότι οι δορυφορικές εικόνες και τα βίντεο «απεικονίζουν πολλαπλές ταυτόχρονες ή σχεδόν ταυτόχρονες επιθέσεις» που έπληξαν τόσο το συγκρότημα των Φρουρών της Επανάστασης όσο και το σχολείο.