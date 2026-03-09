Η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει φρεγάτα στη Μεσόγειο, ύστερα από αίτημα της Γαλλίας, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της Κύπρου και άλλων συμμάχων, καθώς και τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας που απειλείται από την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ολλανδική κυβέρνηση, η Γαλλία ζήτησε τη συνδρομή της χώρας στην αντιαεροπορική άμυνα και την αποστολή φρεγάτας για την υποστήριξη του γαλλικού αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, το οποίο πρόκειται να αναπτυχθεί στη Μεσόγειο.