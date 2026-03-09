«Από εδώ στέλνουμε ένα κοινό, καθαρό, ηχηρό, αποφασιστικό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Ένα σαφές μήνυμα ότι η Κύπρος της ευρωπαϊκής οικογένειας δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ μόνη», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Εμανουέλ Μακρόν στην Πάφο, μετά την τριμερή συνάντηση για το θέμα της ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου.

«Η ασφάλεια της Κύπρου είναι αναπόσπαστο κόμματι της ευρωπαϊκής ασφάλειας», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. «Έθεσα ως εθνική προτεραιτότητα από την αρχή αυτής της κρίσης την ασφάλεια της Μεγαλονήσου».

Στη συνέχεια δήλωσε ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κινήθηκαν πρώτες για να δώσουν το παρών, βρέθηκαν αμέσως στην Κύπρο και «θα είναι ιστορικό ότι η πρώτη αποστολή του Κίμωνα είναι εδώ».

«Κάθε σπιθαμή ευρωπαϊκού εδάφους είναι απαραβίαστη. Οι κινήσεις μας είναι αμιγώς αμυντικές. Μακριά από οποιαδήποτε πολεμική εμπλοκή. Σκοπός μας είναι αμυντική θωράκιση και δεν πρόκειται να δεχθούμε να εκτεθεί μέρος της ευρωπαϊκής επικράτειας, όπως η Κύπρος», διευκρίνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεν χωρά κανένας εφησυχασμός και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ως Ευρώπη να αμυνθούμε και απέναντι σε ασύμετρες απειλές, που μπορεί να μεταφράζεται και από μεγάλες προσφυγικές ροές».

Όπως είπε, το Ιράν θα πρέπει να εγκαταλείψει τις πολιτικές του φιλοδοξίες, ενώ θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Λιβάνου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Έλληνας πρωθυπουργός για τον επαναπατρισμό Ελλήνων που βρίσκονταν στην εμπόλεμη ζώνη. «Θα πρέπει να στηρίξουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου, να απορρίψουμε ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις κυρίως στον νότιο Λίβανο», είπε.

«Αδέρφια μου βρίσκομαι εδώ, μαζί με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Θα ήμασταν στο πλευρό σας ακόμη και μόνοι. Αλλά δεν είμαστε μόνοι. Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν την έμπρακτη αλληλεγγύη στην Κύπρο», τόνισε καταλήγοντας ο πρωθυπουργός.