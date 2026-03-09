Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο, τονίζοντας ότι η διπλωματία αποτελεί τη μόνη βιώσιμη οδό για την αποφυγή περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής.

«Η απόφαση της Χεζμπολάχ να επιτεθεί στο Ισραήλ, για να υποστηρίξει το Ιράν, θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε η Κάλας. «Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η Κάλας επεσήμανε ότι η αντίδραση του Ισραήλ υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή, προκαλώντας, όπως είπε, μαζικούς εκτοπισμούς και περαιτέρω αποσταθεροποίηση σε μια ήδη εύθραυστη κατάσταση.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε πως «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να γίνονται σεβαστές», επισημαίνοντας την ανάγκη για αποκλιμάκωση μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων.