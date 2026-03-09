Η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο με την συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Κύπριο Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν έφερε στο προσκήνιο την σημασία της Ανατολικής Μεσογείου στον πόλεμο του Ιράν αλλά και στην περιοχή της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής.

Μακρόν: «Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο, επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη»

«Όταν επιτίθεται κάποιος στην Κύπρο επιτίθεται σε όλη την Ευρώπη», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, επισημαίνοντας ότι το Κυπριακό αποτελεί ζήτημα που απασχολεί και το Παρίσι.

Ο κ. Μακρόν ανέφερε ότι «πίσω από το κείμενο που υπογράψαμε υπάρχει δέσμευση και η στρατιωτική μας παρουσία», προσθέτοντας πως η Γαλλία θέλει να εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη της προς την Κύπρο, που αποτέλεσε στόχο επιθέσεων. Γι’ αυτό στείλαμε το σύστημα αεράμυνας Mistral και τη φρεγάτα», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη φρεγάτα «Κίμων», τόνισε ότι κατασκευάστηκε στο Λοριάν και σήμερα βρίσκεται στην Κύπρο. «Η αποστολή μας είναι ειρηνική», είπε, εξηγώντας πως η Γαλλία παρακολουθεί στενά την κατάσταση στον Λίβανο και τις εξελίξεις μετά τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ. «Στόχος μας είναι να σταματήσει η Χεζμπολάχ κάθε επίθεση και το Ισραήλ κάθε επίθεση κατά του Λιβάνου».

«Είμαστε στο πλευρό σας»

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι στόχος της γαλλικής παρουσίας είναι η ενίσχυση της άμυνας του νησιού. «Θέλουμε να εκφράσουμε τη βούληση ότι είμαστε στο πλευρό σας για την ασφαλή προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και για τον επαναπατρισμό τους με ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι τις τελευταίες ημέρες αρκετές χώρες έχουν δεχθεί επιθέσεις, σημειώνοντας πως «η στάση μας πρέπει να παραμείνει αμυντική, αλλά να εκφράσουμε την αξιοπιστία της δράσης μας για να οδηγήσουμε σε αποκλιμάκωση». Τόνισε επίσης ότι πρέπει να διασφαλιστεί η ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Η επιχείρηση «Ασπίδες» και η συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας

Η επιχείρηση «Ασπίδες», υπό τον συντονισμό της Ελλάδας, αποτελεί όπως είπε απόδειξη της στενής συνεργασίας. «Πιστεύω ότι η στάση μας πρέπει να παραμείνει αμυντική. Θέλουμε να βοηθήσουμε στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Η επιχείρηση “Ασπίδες” είναι απόδειξη αυτής της συνεργασίας», πρόσθεσε.

Η γαλλική παρουσία στη Μεσόγειο και η επιδίωξη ειρήνης

Ο κ. Μακρόν τόνισε ότι η γαλλική παρουσία θα συνεχιστεί στη Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα και στα Στενά του Ορμούζ. Επανέλαβε ότι η αποστολή της Γαλλίας είναι αμυντική, ενώ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον Λίβανο και τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ, καθώς και την αντίδραση του Ισραήλ.

Εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γαλλίας προς τον λαό του Λιβάνου, τονίζοντας πως «σκοπός μας είναι να επιτευχθεί ειρήνη». Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστούν οι επαφές του G7 για θέματα ενέργειας και θα υπάρξει νέος συντονισμός στο πλαίσιο αυτό.

Κλείνοντας, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε χαρακτηριστικά:««Η Ευρώπη της άμυνας δεν είναι απλά λόγια, έχουμε περάσει σε συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες υλοποιούνται. Πρόκειται για μια έμπρακτη αλληλεγγύη».