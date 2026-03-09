Το μήνυμα της Ευρώπης είναι ξεκάθαρο τόνισε ο πρόδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστουδούλιδης από την Πάφο στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«H παρουσία σας σήμερα έχει ουσιαστική σημασία για την Κύπρο, για ολόκληρη την Ευρώπη και το κοινό μας σπίτι, την Ευρωπαϊκή Ένωση» είπε ο κ. Χριστουδουλίδης από την βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Κύπρο.«Η ασφάλεια της Κύπρου σημαίνει ασφάλεια της Ευρώπης. Είνα κοινή μας ευθύνη» συνέχισε μεταξύ άλλων στην έναρξη της ομιλίας υπογραμμίζοντας ότι η ενότητα δεν είναι απλώς μια αξία αλλά η δύναμη της Ευρώπης. «Οτιδήποτε γίνεται στη Μέση Ανατολή επηρεάζει άμεση την Ευρώπη, την ασφάλεια, το συλλογικό ευρωπαϊκό μας μέλλον» είπε χαρακτηριστικά.

«Ευχαριστώ σε Μακρόν και Μητσοτάκη»

Παράλληλα, ευχαρίστηκε τόσο τον Εμανουέλ Μακρόν όσο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την έμπρακτη στήριξή τους. Την ευγνωμοσύνη του εξέφρασε και την Ισπανία και την Ιταλία για την άμεση στήριξη. Η θέση της Κύπρου είναι ξεκάθαρη επανέλαβε για μια ακόμη φορά: «Δεν εμπλεκόμαστε σε στρατιωτικές επιχειρήσεις». Παράλληλα τόνισε ότι η χώρα παραμένει γέφυρα συνεννόησης και επικοινωνίας.

Επιπλέον, εξέφρασε την συγκίνησή του για την αποστολή δυνάμεων από την Ελλάδα. Είναι ιδιαίτερα συμβολικό ότι ο Κίμων φέρει το όνομα ενός από τους μεγάλους ναύαρχους της Ελλάδας τόνισε.

«Η Ευρώπη σκέκεται ενωμένη» κατέληξε και έδωσε τον λόγο στον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ακολουθεί κοινή επιθεώρηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη

Αυτήν την ώρα οι τρεις τους κάνουν κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χριστοδουλίδης θα επιθεωρήσουν τα αεροσκάφη F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου. Από πλευράς του ο κ. Μακρόν αναμένεται να επισκεφθεί το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle ανοικτά της Κρήτης, σύμφωνα με την Προεδρία της Γαλλίας.

Λίγο νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η τριμερής συνάντηση Μακρόν – Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στην Πάφο για το θέμα της ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου.