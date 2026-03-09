Ολοκληρώθηκε η τριμερής συνάντηση Μακρόν – Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στην Πάφο για το θέμα της ενίσχυσης της ασφάλειας της περιοχής εν μέσω του πολέμου στο Ιράν και της εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου.

Σε λίγη ώρα θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις, ενώ στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χριστοδουλίδης θα επιθεωρήσουν τα αεροσκάφη F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση της Πάφου. Από πλευράς του ο κ. Μακρόν αναμένεται να επισκεφθεί το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle ανοικτά της Κρήτης, σύμφωνα με την Προεδρία της Γαλλίας.

Πρώτος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Πάφου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου τον υποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έτυχε θερμής υποδοχής από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο πρωθυπουργός που συνοδεύεται και από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, κατευθύνθηκε στον χώρο της συνάντησης και ακολούθησε ο κ. Μακρόν.

Αυτή η επίσκεψη έχει ως στόχο «την έκφραση της αλληλεγγύης της Γαλλίας» προς την Κύπρο, όπου βρετανική στρατιωτική βάση έγινε στόχος ενός drone λίγο μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας συνομίλησε σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και τον Λίβανο, πρόσθεσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Η ενίσχυση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών μέσων στην ανατολική Μεσόγειο, κυρίως στην περίμετρο της Κύπρου, θα είναι βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης των συνομιλιών στην Κύπρο την ώρα που η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν αναπτύξει από μία φρεγάτα στην ζώνη. Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε επίσης εντολή για την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle και ενός αμφίβιου ελικοπτεροφόρου.

Κατά την διάρκεια της σημερινής επίσκεψης, ο πρόεδρος της Γαλλίας αναμένεται επίσης να εγείρει το θέμα της ασφάλειας ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα όπου μπορεί να επεκταθεί ο πόλεμος, την ώρα που το Στενό του Χορμούζ παραμένει κλειστό.

Μία γαλλική φρεγάτα συμμετέχει αυτήν την στιγμή στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ασπίδες, η οποία ξεκίνησε το 2024 στην Ερυθρά Θάλασσα για να προλαμβάνει τις επιθέσεις των Χούθι κατά των εμπορικών πλοίων με την οργάνωση θαλάσσιων κονβόι που προστατεύονται από τα πολεμικά πλοία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την διάρκεια της πτήσης προς την Κύπρο ότι, απέναντι στην εκτίναξη των τιμών των καυσίμων, οι χώρες της G7 εξετάζουν μεταξύ άλλων επιλογών την χρησιμοποίηση των στρατηγικών τους αποθεμάτων.

Οι ηγέτες των χωρών της G7 μπορούν επίσης να συντονισθούν «αυτήν την εβδομάδα» μέσω τηλεδιάσκεψης για τα ενεργειακά παίγνια, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας η οποία προεδρεύει της Ομάδας των 7.

