Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύπρο τη Δευτέρα, εκφράζοντας την υποστήριξή του προς τη μεγαλόνησο ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την πρόσφατη επίθεση με drone που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Η πληροφορία προέρχεται από σημερινή ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στην Κύπρο μεταβαίνει και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της αμυντικής συνδρομής που παρέχει η Ελλάδα.

Έτσι, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος θα δει επίσης τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προ ημερών τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, με αντικείμενο τις τελευταίεςδιεθνείς εξελίξεις. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στην Κύπρο, εξετάζοντας τις επιπτώσεις τους στην ευρύτερη περιοχή. Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Μακρόν σχετικά με την αμυντική συνδρομή που παρέχει η Ελλάδα στην Κύπρο, στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία και συντονισμό για τις τρέχουσες εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική τους συνεργασία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Μακρόν είχε ενημερώσει τον Κύπριο ομόλογό του πως η χώρα του στέλνει στο νησί αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone καθώς και μια φρεγάτα, ενώ θα αποστείλει προσεχώς και δεύτερη φρεγάτα.

Παρατείνονται τα μέτρα εκκένωσης στο Ακρωτήρι Εξάλλου, σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (CNA), τα μέτρα εκκένωσης παρατείνονται μέχρι την επόμενη εβδομάδα, κατόπιν απόφασης των αρχών των βρετανικών βάσεων σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία για λόγους πρόληψης και ασφάλειας των κατοίκων. Όπως αναφέρει η σχετική έκθεση, «η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί το επόμενο Σάββατο το πρωί». Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν εκτός των οικιών τους μέχρι νεωτέρας οδηγίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Κόμπος τόνισε χθες στο BBC ότι η κατάσταση στην Κύπρο παραμένει υπό έλεγχο, παρά την ανησυχία που προκάλεσε το πρόσφατο περιστατικό με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά σε βρετανική βάση. Σημείωσε ότι η καθημερινότητα στο νησί συνεχίζεται κανονικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ζωή συνεχίζεται κανονικά», ενώ υπογράμμισε πως σχολεία, πανεπιστήμια, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας λειτουργούν χωρίς διακοπή.

Αναφερόμενος στην ετοιμότητα των αρχών, σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν καταγραφεί αρκετοί συναγερμοί ή ψευδείς συναγερμοί. Παρά ταύτα, οι πολίτες έχουν επιδείξει ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, ενώ οι κυπριακές αρχές έχουν ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητές τους για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, ακολουθώντας οδηγίες στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων.

Σε ό,τι αφορά τις βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην Κύπρο, ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι το ζήτημα προκαλεί εύλογες ανησυχίες. Υπενθύμισε πως η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας είχε εκφραστεί τόσο πριν όσο και αμέσως μετά το περιστατικό, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης. «Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση», δήλωσε, προσθέτοντας ότι μετά την αποκλιμάκωση θα πραγματοποιηθεί συνολική αποτίμηση των γεγονότων και των πιθανών συνεπειών.

Απαντώντας σε ερώτηση για το μέλλον των βρετανικών βάσεων, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι το θέμα παραμένει στην ατζέντα των συζητήσεων μεταξύ Λευκωσίας και Λονδίνου εδώ και χρόνια. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι μια πιο ουσιαστική συζήτηση θα πρέπει να ακολουθήσει μετά από προσεκτική αξιολόγηση των πρόσφατων εξελίξεων.