Η Τουρκία αναμένεται να αναπτύξει τέσσερα μαχητικά F-16 στην Κύπρο την Κυριακή, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα Cyprus Mail.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, τα αεροσκάφη θα σταθμεύσουν στο αεροδρόμιο Ερτζάν (Τύμπου) στα κατεχόμενα, εν μέσω αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή και μετά την επίθεση με ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένο αεροσκάφος που δέχθηκε η Κύπρος τη Δευτέρα. Την είδηση της επικείμενης άφιξης των μαχητικών δημοσίευσε και η εφημερίδα Yeniduzen.

Έκτοτε, πολλές χώρες έχουν αποστείλει στρατιωτικά μέσα στην Κύπρο, με την Ελλάδα να είναι η πρώτη που ανέπτυξε τέσσερα δικά της F-16 στην Πάφο το βράδυ της Δευτέρας.

Ακολούθησαν δύο φρεγάτες, μεταξύ των οποίων ο «Κίμων», την οποία ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Τετάρτη ως «το καμάρι του ελληνικού στόλου».

Μετά την ελληνική αποστολή, η Γαλλία ακολούθησε με τη φρεγάτα Languedoc που έφτασε στα κυπριακά ύδατα την Τετάρτη, ενώ το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle αναμένεται να καταπλεύσει τις επόμενες ημέρες.

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση γύρω από την Κύπρο

Η Ιταλία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποστείλει τη φρεγάτα Federico Martinego στην Κύπρο, ενώ η Ισπανία θα στείλει τη φρεγάτα Cristobal Colon.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ιδιοκτήτης της αεροπορικής βάσης στην Κύπρο που δέχθηκε επίθεση από drone τη Δευτέρα, έχει ήδη αποστείλει δύο ελικόπτερα AW159 Wildcat εξοπλισμένα με αντιαεροπορικούς πυραύλους. Παράλληλα, το αντιτορπιλικό HMS Dragon τύπου 45 αναμένεται να αποπλεύσει από το Πόρτσμουθ την επόμενη εβδομάδα.