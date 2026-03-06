Σύμφωνα με τις πληροφορίες του βασιλικού ναυτικού της Βρετανίας, πρόκειται για ευέλικτα, πολλαπλού ρόλου ελικόπτερα τα οποία δύνανται να επιχειρούν από τις φρεγάτες και τα αντιτορπιλικά του Βασιλικού Ναυτικού και να παρέχουν τεράστια ισχύ πυρός και ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών δυνατοτήτων. Ανάμεσα σε αυτές είναι οι αντι-drones ικανότητες. Επιπλέον, το Wildcat διαθέτει πιο ισχυρούς κινητήρες που του επιτρέπουν να πετάει σε ακραίες καιρικές συνθήκες όλο το χρόνο.

Update on UK operations in the Middle East: 06 March 2026 ⬇️ pic.twitter.com/Rq3rlYAdNk — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 6, 2026

Υπενθυμίζεται ότι, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε προαναγγείλει ότι θα στείλει το πολεμικό πλοίο HMS Dragon του Βασιλικού Ναυτικού και ελικόπτερα Wildcat στην περιοχή. Τέσσερα επιπλέον αεροσκάφη Typhoon έχουν προγραμματιστεί να φτάσουν στο Κατάρ κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Ακόμη, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αναπτύξει αεροσκάφη που πραγματοποιούσαν αμυντικές περιπολίες πάνω από το Κατάρ, την Ιορδανία και την Ανατολική Μεσόγειο το βράδυ της Πέμπτης.