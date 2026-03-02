Απάντηση στην δυσαρέσκεια του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την μη εμπλοκή του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτό το στάδιο στον πόλεμο στο Ιράν, έδωσε ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Κιρ Στάρμερ.

Όπως είπε, αποδέχεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ «εξέφρασε τη διαφωνία του» με την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην εμπλακεί αρχικά «αλλά είναι καθήκον μου να κρίνω τι είναι προς το εθνικό συμφέρον της Βρετανίας», συνεχίζει ο Στάρμερ, δηλώνοντας ότι παραμένει πιστός στις επιλογές του.

Αναφερόμενος στο πλήγμα από ιρανικό drone στη βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, ξεκαθάρισε ότι «οι βάσεις μας στην Κύπρο δεν χρησιμοποιούνται από αμερικανικά βομβαρδιστικά». Πρόσθεσε δε, ότι «η επίθεση στη RAF δεν ήταν απάντηση σε καμία απόφαση που έχουμε λάβει».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η στάση του Ιράν γίνεται «ακόμα πιο απερίσκεπτη», τονίζοντας ότι το Ιράν έχει επιτεθεί σε ολόκληρη την περιοχή και έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones, σε χώρες που δεν το επιτέθηκαν».

Ο Στάρμερ τόνισε, ότι υπάρχουν περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων κατοίκων, οικογενειών που βρίσκονται σε διακοπές και όσων απλώς διέρχονται από την περιοχή και ότι το Ιράν έχει χτυπήσει αεροδρόμια και ξενοδοχεία, όπου διαμένουν Βρετανοί πολίτες. «Είναι βαθιά ανησυχητικό για ολόκληρο το κοινοβούλιο και ολόκληρη τη χώρα», είπε ο Στάρμερ.