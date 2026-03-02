Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί στον πόλεμο κατά του Ιράν σε νέο διάγγελμα που θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 το απόγευμα (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλώντας στο CNN και τόνισε ότι το «μεγάλο κύμα» της επίθεσης στο Ιράν δεν έχει έρθει ακόμη.
«Τους δίνουμε να καταλάβουν», δήλωσε ο Τραμπ σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που κράτησε εννέα λεπτά.
«Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά. Είναι πολύ ισχυρό (σ.σ. το χτύπημα). Έχουμε τον καλύτερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.
Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη έκπληξη» τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον αραβικών χωρών της περιοχής, όπως το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
«Μείναμε έκπληκτοι» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Θέλουν να πολεμήσουν. Και πολεμούν επιθετικά».
Αναφερόμενος στους Άραβες ηγέτες, ο Τραμπ σημείωσε: «Γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σκληροί και έξυπνοι», υπογραμμίζοντας τη στάση τους απέναντι στις περιφερειακές εντάσεις.
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ιρανοί «επιτέθηκαν σε ένα ξενοδοχείο, επιτέθηκαν σε μια πολυκατοικία», γεγονός που, όπως είπε, εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή.
Ο Τραμπ τόνισε ακόμη ότι η πυρηνική απειλή του Ιράν παραμένει κρίσιμο ζήτημα εδώ και χρόνια, επισημαίνοντας: «Πρέπει να καταλάβετε ότι ζούσαν κάτω από αυτό το σκοτεινό σύννεφο για χρόνια. Γι’ αυτό δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν ειρήνη».
President Donald Trump told CNN in a nine-minute phone interview Monday morning that the US military is “knocking the crap” out of Iran – but the “big wave” is yet to come.
Trump addressed a wide range of topics in the interview, including the expected length of the conflict,… pic.twitter.com/r8ITLnsumB
— CNN International (@cnni) March 2, 2026
Θα είναι η πρώτη φορά από την έναρξη των επιθέσεων το Σάββατο που ο πρόεδρος θα απευθυνθεί απευθείας σε δημοσιογράφους. Μέχρι σήμερα, τα μηνύματά του είχαν μεταδοθεί μέσω προηχογραφημένων βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Truth Social.
Απώλειες και τραυματισμοί Αμερικανών στρατιωτικών
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, λοχαγό Τιμ Χόκινς, δεκαοκτώ στρατιωτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του αμερικανικού στρατού εναντίον του Ιράν.
Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τρία μέλη των Αμερικανών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν σε μάχη, ενώ πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά.
Ο αριθμός αυτός επικαιροποιήθηκε σήμερα, ανεβάζοντας σε τέσσερα τα μέλη των υπηρεσιών που έχασαν τη ζωή τους.
Πηγές επιβεβαίωσαν στο CNN ότι και οι τέσσερις σκοτώθηκαν από την ίδια επίθεση στο Κουβέιτ ενώ συνολικά δεκαοκτώ στρατιωτικοί θεωρούνται σοβαρά τραυματίες.
