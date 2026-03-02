«Τους δίνουμε να καταλάβουν», δήλωσε ο Τραμπ σε μια τηλεφωνική επικοινωνία που κράτησε εννέα λεπτά.

«Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά. Είναι πολύ ισχυρό (σ.σ. το χτύπημα). Έχουμε τον καλύτερο στρατό στον κόσμο και τον χρησιμοποιούμε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη έκπληξη» τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον αραβικών χωρών της περιοχής, όπως το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Μείναμε έκπληκτοι» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Θέλουν να πολεμήσουν. Και πολεμούν επιθετικά».

Αναφερόμενος στους Άραβες ηγέτες, ο Τραμπ σημείωσε: «Γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σκληροί και έξυπνοι», υπογραμμίζοντας τη στάση τους απέναντι στις περιφερειακές εντάσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ιρανοί «επιτέθηκαν σε ένα ξενοδοχείο, επιτέθηκαν σε μια πολυκατοικία», γεγονός που, όπως είπε, εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή.

Ο Τραμπ τόνισε ακόμη ότι η πυρηνική απειλή του Ιράν παραμένει κρίσιμο ζήτημα εδώ και χρόνια, επισημαίνοντας: «Πρέπει να καταλάβετε ότι ζούσαν κάτω από αυτό το σκοτεινό σύννεφο για χρόνια. Γι’ αυτό δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν ειρήνη».