Η Κίνα καταδίκασε με αυστηρό τόνο τις κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, επιμένοντας στη θέση της περί μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις κυρίαρχων κρατών.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανάλυση του Sky News, πίσω από τη σκληρή ρητορική το Πεκίνο εξετάζει τις εξελίξεις με ευρύτερο στρατηγικό ορίζοντα, σταθμίζοντας κινδύνους και πιθανές ευκαιρίες.

Η κινεζική αντίδραση και οι άμεσες ανησυχίες

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Γουάνγκ Γι, χαρακτήρισε τις αμερικανικές ενέργειες ως «απροκάλυπτη δολοφονία» του Ιρανού ηγέτη και τις περιέγραψε ως «απαράδεκτες», κάνοντας λόγο για επιστροφή στον «νόμο της ζούγκλας». Η στάση αυτή θεωρείται αναμενόμενη, δεδομένης της πάγιας κινεζικής θέσης υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας και της κρατικής κυριαρχίας.

Σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο η Κίνα έχει λόγους ανησυχίας. Αν και θεωρούσε το Ιράν εταίρο με περιορισμένη αξιοπιστία, το Πεκίνο το αντιμετώπιζε ως σημαντικό αντίβαρο στην αμερικανική επιρροή στη Μέση Ανατολή.

Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου, απορροφώντας κατά εκτιμήσεις αναλυτών περίπου το 80% των εξαγωγών του. Η διατήρηση της ροής αυτών των ποσοτήτων αποτελεί κρίσιμο ενεργειακό ζήτημα για το Πεκίνο.

Οι στρατηγικές επιπτώσεις για το Πεκίνο

Σε βάθος χρόνου, η εικόνα δεν είναι αποκλειστικά αρνητική για την κινεζική ηγεσία. Μια παρατεταμένη εμπλοκή των ΗΠΑ σε νέο πολεμικό μέτωπο θα μπορούσε να αποδυναμώσει την αμερικανική παρουσία σε άλλες περιοχές και να περιορίσει τη διάθεση της αμερικανικής κοινής γνώμης για περαιτέρω στρατιωτικές παρεμβάσεις.

Κατά το Sky News, μια τέτοια εξέλιξη θα ενίσχυε το αφήγημα που προωθεί το Πεκίνο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λειτουργούν ως αποσταθεροποιητική δύναμη με ιδιοτελή κίνητρα. Το αφήγημα αυτό φαίνεται να βρίσκει απήχηση σε αρκετές χώρες, ιδιαίτερα στον λεγόμενο Παγκόσμιο Νότο.

Η Ταϊβάν και οι εσωτερικές ανησυχίες

Παράλληλα, οι εξελίξεις ενδέχεται να δημιουργήσουν περιθώρια κινήσεων για την Κίνα σε ζητήματα υψηλής προτεραιότητας, όπως η Ταϊβάν. Το Πεκίνο δηλώνει ότι επιδιώκει διπλωματική επανένωση με το αυτοδιοικούμενο νησί, το οποίο θεωρεί αποσχισθείσα επαρχία.

Η κινεζική ηγεσία εκτιμά ότι οι κινήσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μεταβάλλουν βασικές νόρμες του διεθνούς δικαίου, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον στο οποίο θα μπορούσε να κινηθεί με μεγαλύτερη ευχέρεια, εφόσον οι ΗΠΑ είναι στρατηγικά απορροφημένες αλλού.

Παρά τα πιθανά οφέλη, το Πεκίνο παραμένει επιφυλακτικό. Οι δημόσιες εκκλήσεις του Τραμπ προς τον ιρανικό λαό να «εξεγερθεί» προκαλούν ανησυχία, καθώς οι λεγόμενες «λαϊκές επαναστάσεις» αποτελούν διαχρονικά έναν από τους μεγαλύτερους φόβους της κινεζικής ηγεσίας.

Η επικείμενη επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η προγραμματισμένη επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο σε τέσσερις εβδομάδες. Αν πραγματοποιηθεί, θα πρόκειται για συνάντηση υψηλού συμβολισμού σε περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας.

Τέλος, η ανάλυση του Sky News καταλήγει ότι παρά τα περιθώρια στρατηγικής αξιοποίησης της συγκυρίας, η Κίνα αντιλαμβάνεται πως η παρούσα περίοδος χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα.

