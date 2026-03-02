Ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Στρατός.

Ο Ισραηλινός Στρατός αναφέρει ότι μπορεί πλέον να επιβεβαιώσει ότι η νυχτερινή του επιδρομή στην πρωτεύουσα του Λιβάνου σκότωσε τον Χουσεΐν Μακλέντ, «ο οποίος διετέλεσε επικεφαλής του αρχηγείου πληροφοριών της Χεζμπολάχ».

Ο στρατός δήλωσε ότι σκοτώθηκε σε ακριβές πλήγμα, ενώ δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την ομάδα.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr