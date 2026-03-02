Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ αποτέλεσαν στόχο επιθέσεων που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κατά του Ιράν, σύμφωνα με δηλώσεις του πρέσβη του Ιράν στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

«Και πάλι επιτέθηκαν χθες στις ειρηνικές, προστατευμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν», ανέφερε ο Ρεζά Νατζαφί σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΑΕΑ. Ερωτηθείς από το Reuters ποιες εγκαταστάσεις επλήγησαν, ο Νατζαφί απάντησε: «της Νατάνζ».

Ο επικεφαλής του ΙΑΕΑ, Ραφαέλ Γκρόσι, χαρακτήρισε νωρίτερα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή «πολύ ανησυχητική» και κάλεσε όλες τις πλευρές σε «απόλυτη αυτοσυγκράτηση» μετά τα ισραηλοαμερικανικά πλήγματα εναντίον του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης με πυραυλικές επιθέσεις.

«Επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση», τόνισε ο Γκρόσι στην έναρξη έκτακτης συνεδρίασης για το Ιράν στη Βιέννη.

Έκτακτη συνεδρίαση στη Βιέννη με πρωτοβουλία της Ρωσίας

Ο επικεφαλής του Οργανισμού σημείωσε ότι οι προσπάθειες επικοινωνίας με τις ιρανικές ρυθμιστικές αρχές για τα πυρηνικά «συνεχίζονται, χωρίς απάντηση σε αυτό το στάδιο». Παράλληλα, διευκρίνισε πως δεν έχει «καμία ένδειξη» ότι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί ή υποστεί ζημιές.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται στην έδρα της ΙΑΕΑ στη Βιέννη, ύστερα από πρωτοβουλία της Ρωσίας, συμμάχου της Τεχεράνης, η οποία ζήτησε τη σύγκλησή της το Σάββατο, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ιράν. Η έκτακτη αυτή συνεδρίαση προηγείται της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο εκπροσωπούνται 35 χώρες.

Ανησυχία για την πυρηνική ασφάλεια στην περιοχή

Ο Γκρόσι υπογράμμισε ότι «το Ιράν και πολλές άλλες χώρες στην περιοχή που αποτελούν στόχο στρατιωτικών επιθέσεων διαθέτουν λειτουργικούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και ερευνητικούς αντιδραστήρες, καθώς και συναφείς χώρους αποθήκευσης καυσίμων». Όπως επεσήμανε, το γεγονός αυτό αυξάνει την απειλή για την πυρηνική ασφάλεια.

«Η τρέχουσα κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική», κατέληξε ο αξιωματούχος του Οργανισμού.

