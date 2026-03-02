Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) δεν διαθέτει καμία ένδειξη ότι οι πρόσφατες αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έχουν προκαλέσει ζημιές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Ωστόσο, η υπηρεσία δεν έχει ακόμη καταφέρει να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες ιρανικές αρχές που επιβλέπουν το πυρηνικό πρόγραμμα, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της, Ραφαέλ Γκρόσι, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Συμβουλίου των Διοικητών.

«Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι κάποια από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις… έχει καταστραφεί ή πληγεί», ανέφερε ο Γκρόσι στην ανακοίνωσή του προς το Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 35 χώρες μέλη.

Ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ πρόσθεσε πως «οι προσπάθειες επικοινωνίας με τις ιρανικές ρυθμιστικές αρχές του πυρηνικού προγράμματος… συνεχίζονται με καμία απάντηση μέχρι στιγμής».

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα