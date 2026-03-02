Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) δεν διαθέτει καμία ένδειξη ότι οι πρόσφατες αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν έχουν προκαλέσει ζημιές σε πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Ωστόσο, η υπηρεσία δεν έχει ακόμη καταφέρει να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες ιρανικές αρχές που επιβλέπουν το πυρηνικό πρόγραμμα, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της, Ραφαέλ Γκρόσι, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Συμβουλίου των Διοικητών.

«Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι κάποια από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις… έχει καταστραφεί ή πληγεί», ανέφερε ο Γκρόσι στην ανακοίνωσή του προς το Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 35 χώρες μέλη.

Ο επικεφαλής της ΙΑΕΑ πρόσθεσε πως «οι προσπάθειες επικοινωνίας με τις ιρανικές ρυθμιστικές αρχές του πυρηνικού προγράμματος… συνεχίζονται με καμία απάντηση μέχρι στιγμής».

