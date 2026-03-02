Πλήγμα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε το διυλιστήριο Ras Tanura του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Aramco.
Η εταιρεία προχώρησε στην αναστολή της λειτουργίας του διυλιστηρίου προληπτικά, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που επικαλείται το Reuters, προσθέτοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.
Αξίζιε να αναφερθεί ότι κοντά στο σημείο που σημειώθηκε το πλήγμα βρίσκεται η ελληνική πυροβολαρχία Patriot.
Η διυλιστήριο είναι το μεγαλύτερο της Saudi Aramco, με δυναμικότητα περίπου 550.000 βαρελιών την ημέρα.
