Πλήγμα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε το διυλιστήριο Ras Tanura του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Aramco.

Η εταιρεία προχώρησε στην αναστολή της λειτουργίας του διυλιστηρίου προληπτικά, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που επικαλείται το Reuters, προσθέτοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Αξίζιε να αναφερθεί ότι κοντά στο σημείο που σημειώθηκε το πλήγμα βρίσκεται η ελληνική πυροβολαρχία Patriot.

Βίντεο ντοκουμέντα

سعودی عرب کی آئل ریفائنری آرمکو (Aramco )پہ یہ حملہ کچھ دیر پہلے ہوا ہے سعودی اس کو چھپانے کی بھرپور کوشش کررہا ہے pic.twitter.com/IeY3F1K9hv — Sami Gujjar (@gujjar_same) March 2, 2026

BREAKING: Iran strikes Saudi Aramco’s Ras Tanura facility, which is one of the world’s largest oil export hubs. pic.twitter.com/Mgm2EYCBdA — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) March 2, 2026

Η διυλιστήριο είναι το μεγαλύτερο της Saudi Aramco, με δυναμικότητα περίπου 550.000 βαρελιών την ημέρα.

