Πλήγμα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη δέχθηκε το διυλιστήριο Ras Tanura του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας, Aramco.

Η εταιρεία προχώρησε στην αναστολή της λειτουργίας του διυλιστηρίου προληπτικά, σύμφωνα με πηγή του κλάδου που επικαλείται το Reuters, προσθέτοντας ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.

Αξίζιε να αναφερθεί ότι κοντά στο σημείο που σημειώθηκε το πλήγμα βρίσκεται η ελληνική πυροβολαρχία Patriot.

Η διυλιστήριο είναι το μεγαλύτερο της Saudi Aramco, με δυναμικότητα περίπου 550.000 βαρελιών την ημέρα.

