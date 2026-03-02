Η Γερμανία εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, εάν το καθεστώς δεν σταματήσει να επιτίθεται σε χώρες της περιοχής εν μέσω της σύγκρουσης, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν γερμανικές πολιτικές και στρατιωτικές πηγές στο ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού.

Ο σχεδιασμός για πιθανή στρατιωτική δράση με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ήδη σε εξέλιξη, από τη συμμετοχή σε βομβαρδισμούς έως την παροχή στρατιωτικής και αεροπορικής βοήθειας, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών και μελών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Bundestag στο ραδιοφωνικό σταθμό.

Η γερμανική πρεσβεία στο Ισραήλ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την είδηση.

Χθες το βράδυ, η Γαλλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσαν κοινή δήλωση καταδικάζοντας τις επιθέσεις του Ιράν στην περιοχή, προειδοποιώντας ότι είναι έτοιμες να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους και αυτά των συμμάχων τους στον Κόλπο, εάν χρειαστεί, λαμβάνοντας «αμυντικά μέτρα» κατά του Ιράν.

