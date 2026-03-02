Σε συναγερμό τέθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα οι Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου στην Κύπρο, έπειτα από έκρηξη στον αεροδιάδρομο, η οποία προκλήθηκε από πτώση στρατιωτικού drone. Όπως μετέδωσε το κρατικό κανάλι της χώρας αναχαιτίστηκε και δεύτερο ιπτάμενο αντικείμενο. Να σημειωθεί ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου.

H Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, γνωστοποίησε ότι η βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ακρωτήρι παρέμεινε σε λειτουργία.

Λονδίνο: Το drone που εξερράγη στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου χτύπησε τον διάδρομο προσγείωσης

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι το πλήγμα από drone τύπου Shahed που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην αεροπορική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου είχε ως στόχο τον διάδρομο προσγείωσης.

Νωρίτερα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας είχε ενημερώσει το κοινό ότι προχωρά στη απομάκρυνση οικογενειών από τη βάση ως «προληπτικό μέτρο», στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας.

Η υπουργός Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ιβέτ Κούπερ, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του Sky News, αναφέρθηκε στην κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και δήλωσε ότι η βρετανική κυβέρνηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πολίτες της που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να επιστρέψουν «με ασφάλεια και όσο το δυνατόν ταχύτερα».

Όπως ανέφερε, υπολογίζεται ότι περίπου 300.000 Βρετανοί πολίτες βρίσκονται σε χώρες του Κόλπου που έχουν πλέον στοχοποιηθεί από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων κρατών όπου ο εναέριος χώρος έχει κλείσει λόγω της κρίσης. «Λέμε στους πολίτες ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν την παραμονή σε ασφαλές καταφύγιο», σημείωσε.

Αναφερόμενη στο περιστατικό στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, η Κούπερ δήλωσε ότι ο στόχος του πλήγματος ήταν ο διάδρομος προσγείωσης. «Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο, αλλά προφανώς λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα γύρω από τη βάση», ανέφερε.

Χριστοδουλίδης μετά το χτύπημα drone στο Ακρωτήρι: «Η Κύπρος δεν μετέχει σε καμία στρατιωτική επιχείρηση»

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε σε μήνυμά του προς τους πολίτες ότι «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Η τοποθέτηση του προέδρου έγινε μετά το χτύπημα ιρανικού drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι επέλεξε να ενημερώσει απευθείας τους πολίτες για τα γεγονότα της προηγούμενης νύχτας. Όπως ανέφερε, στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας τέθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Όπως σημείωσε, βρίσκεται σε επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.

Η θέση της Λευκωσίας

Ο πρόεδρος τόνισε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια περιοχή με έντονη γεωπολιτική αστάθεια και πολλαπλές προκλήσεις. Παρά τις δυσκολίες, επανέλαβε με έμφαση πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης».

Επισήμανε ότι η χώρα θα συνεχίσει να υπηρετεί τον ανθρωπιστικό της ρόλο, «ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος», λειτουργώντας με υπευθυνότητα και προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών.

«Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών», κατέληξε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο μήνυμά του.

Επίσημη ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο της Κύπρου

«Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές. Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη Βρετανική Κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται προς ενημέρωση», ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, την οποία συγκάλεσε ο Πρόεδρος.

Κλειστά τα σχολεία

Σύμφωνα με το philenews.gr, σε προληπτική εκκένωση σχολείων, προχωρούν σε Ακρωτήρι, Επισκοπή, Τραχώνι και Ασώματο. Κατά πληροφορίες, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία μέσης εκπαίδευσης στο Τραχώνι και στην Επισκοπή. Παράλληλα, δεν θα λειτουργήσουν σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης στο Ακρωτήρι, στον Ασώματο, στο Τραχώνι και στην Επισκοπή.

