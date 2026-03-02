Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωσε σε μήνυμά του προς τους πολίτες ότι «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης». Η τοποθέτηση του προέδρου έγινε μετά το χτύπημα ιρανικού drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Το μήνυμα του Νίκου Χριστοδουλίδη

Ο πρόεδρος εξήγησε ότι επέλεξε να ενημερώσει απευθείας τους πολίτες για τα γεγονότα της προηγούμενης νύχτας. Όπως ανέφερε, στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας τέθηκαν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Παράλληλα, συγκάλεσε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Όπως σημείωσε, βρίσκεται σε επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.

Η θέση της Λευκωσίας

Ο πρόεδρος τόνισε ότι η Κύπρος βρίσκεται σε μια περιοχή με έντονη γεωπολιτική αστάθεια και πολλαπλές προκλήσεις. Παρά τις δυσκολίες, επανέλαβε με έμφαση πως «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης».

Επισήμανε ότι η χώρα θα συνεχίσει να υπηρετεί τον ανθρωπιστικό της ρόλο, «ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος», λειτουργώντας με υπευθυνότητα και προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών.

«Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών», κατέληξε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο μήνυμά του.

