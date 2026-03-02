Περιορισμένες ζημιές προκάλεσε μη επανδρωμένο drone στη Βάση Ακρωτηρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη.

Όπως έκανε γνωστό, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και υπάρχει συνεχής συντονισμός με τη βρετανική κυβέρνηση και τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων.

Στην ανάρτησή του, ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι, σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές. Οι αρμόδιες αρχές αντέδρασαν άμεσα, εφαρμόζοντας τα καθορισμένα μέτρα ασφαλείας.

Παράλληλα, η κυπριακή πλευρά βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τη Βρετανική Κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, ώστε να διασφαλιστεί ο πλήρης έλεγχος της κατάστασης και η αποτροπή οποιασδήποτε περαιτέρω απειλής.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας συνεδριάζει διαρκώς υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ, όπως σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, «περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται προς ενημέρωση».

Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές. Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα» (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε νωρίτερα εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας.

Live όλες οι εξελίξεις στα nea.gr