Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού τέθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής (1/3) οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, μετά από κήρυξη «απειλής ασφαλείας», σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εφημερίδα Cyprus Mail.

Σύμφωνα με την Daily Mail, αναφέρθηκε ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις κοντά σε βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) στην Κύπρο. Υπάρχουν «υποψίες για συντριβή» στη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο Hallel Bitton Rosen του Chanel 14, που επικαλείται το sigmalive.com.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ακούστηκε δυνατή έκρηξη στην περιοχή, ενώ ενεργοποιήθηκαν και οι συναγερμοί στη βάση.

Το προσωπικό των βάσεων ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει άμεσα στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας». Παράλληλα, ζητήθηκε από όσους βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων, να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες.

Οι ίδιες πηγές δεν διευκρίνισαν τη φύση της απειλής, ούτε εάν πρόκειται για προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο ευρύτερης περιφερειακής έντασης