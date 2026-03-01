Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία δηλώνουν έτοιμες να προχωρήσουν σε «αναγκαίες και αναλογικές αμυντικές ενέργειες» απέναντι στα αντίποινα του Ιράν, με στόχο, όπως αναφέρουν, «να καταστρέψουν στην πηγή τους» τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Σε κοινή δήλωση, η ομάδα E3 —που αποτελείται από τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες— προειδοποίησε ότι θα λάβει μέτρα για την υπεράσπιση των συμφερόντων της και εκείνων των συμμάχων της στην περιοχή. Οι σχεδιαζόμενες ενέργειες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την παρεμπόδιση του Ιράν από το να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για τις «αδιάκριτες και δυσανάλογες» επιθέσεις που πλήττουν χώρες της Μέσης Ανατολής, οι οποίες δεν είχαν εμπλακεί στην αρχική στρατιωτική επιχείρηση. Υπογράμμισαν πως τα πλήγματα αυτά «έβαλαν στο στόχαστρο τους στενούς συμμάχους μας και απειλούν το στρατιωτικό μας προσωπικό και τους πολίτες μας σε όλη την περιοχή».

Το Βερολίνο, το Παρίσι και το Λονδίνο αναμένεται να συζητήσουν τα προτεινόμενα αμυντικά μέτρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους υπόλοιπους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή, επιδιώκοντας συντονισμένη απάντηση.

Η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ανέφερε ότι η χώρα του έχει παραχωρήσει στις ΗΠΑ άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για επιχειρήσεις κατά των αποθηκών των ιρανικών πυραύλων.

«Το Ιράν πλήττει τα βρετανικά συμφέροντα και θέτει τον βρετανικό λαό σε τεράστιο κίνδυνο», είπε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι «ο μόνος τρόπος να σταματήσει η απειλή είναι να καταστραφούν οι πύραυλοι στις αποθήκες τους».

Όπως σημείωσε, «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ζητήσει άδεια να χρησιμοποιήσουν βρετανικές βάσεις για αυτόν τον συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό».