Ακόμα μία νύχτα τρόμου στο Ισραήλ καθώς – περισσότερες από 24 ώρες μετά τον θάνατο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, η Τεχεράνη επιτίθεται με ό,τι μέσο διαθέτει χωρίς να έχει την παραμικρή διάθεση συνθηκολόγησης.

Στόχος δεκάδων βαλλιστικών πυραύλων ήταν χθες το βράδυ η Ιερουσαλήλ, όπου σε πολλές περιπτώσεις, προκλήθηκλαν σοβαρές καταστροφές μχωρίς να είναι γνωστίο αν χτυπήθηκαν άνθρωποι.

Το καθεστώς του Ιράν εκτοξεύει ό,τι όπλα έχει στις αμυντικές του εγκαταστάσεις την ώρα που η Τεχεράνη δέχεται σφυροκόπημα από τις ΗΠΑ και τιο Ισραήλ.

Χτυπά ακόμη και όμορες αραβικές χώρες όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις.

Με τον τρόπο αυτό σκοτώθηκαν οι τρεις αμερικανοί στρατιώτες στο Κουβέιτ και τραυματίστηκαν άλλοι πέντρε σοβαρά.

Ο πρόεδρος Τραμπ, ανάμεσα στα πολλά που είπε, δεν φάνηκε αισιόδοξος ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα.

Πιο σημαντικό όμως είναι, ότι αναμένονται και άλλες απώλειες αμερικανών στρατιωτών.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δύο συνεντεύξεις το απόγευμα της Δευτέρας ότι αναμένονται απώλειες και ότι «θα μπορούσε να συμβεί ξανά», μετά τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών στο πλαίσιο της επιχείρησης των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

«Είναι υπέροχοι άνθρωποι», ανέφερε ο Τραμπ για τους πεσόντες στρατιώτες, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στη Daily Mail.

«Και, ξέρετε, περιμένουμε να συμβεί αυτό, δυστυχώς. Θα μπορούσε να συνεχιστεί — θα μπορούσε να συμβεί ξανά», πρόσθεσε.

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Τραμπ αναγνώρισε: «Έχουμε τρεις (απώλειες), αλλά περιμένουμε θύματα· στο τέλος, όμως, θα είναι μια σπουδαία συμφωνία για τον κόσμο».

Ο Τραμπ είπε ακόμη στη Daily Mail ότι θα συναντηθεί με τις οικογένειες των στρατιωτών «την κατάλληλη στιγμή».

Πρόσθεσε ότι «ίσως» μεταβεί στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας Dover στο Ντέλαγουερ για τη σεμνή τελετή μεταφοράς των σορών ή ότι θα προσκαλέσει τις οικογένειες στον Λευκό Οίκο.

