Ακόμη μία νύχτα τρόμου ζει το Ισραήλ, με σειρήνες να ηχούν στην Ιερουσαλήμ και τις γύρω περιοχές, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστικούς πυραύλους κατά της χώρας. Με αποτέλεσμα έξι άτομα να έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με αναφορές γιατρών και το δημοσίευμα των Times of Israel. Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε μέτρια κατάσταση, ενώ οι υπόλοιποι έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Magen David Adom.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την αναχαίτιση των εκτοξευθέντων πυραύλων. Οι αρχές έχουν ενεργοποιήσει τα συστήματα αεράμυνας, ενώ οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε καταφύγια.

Breaking | Sirens sounds in central occupied Palestinian following Iranian missiles launch. pic.twitter.com/hUPGse5OLh — Quds News Network (@QudsNen) March 1, 2026

BREAKING: Several Iranian missiles just hit Jerusalem. pic.twitter.com/EGKlgHwkFT — Clash Report (@clashreport) March 1, 2026

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές επιθέσεις των τελευταίων μηνών, με τις ισραηλινές δυνάμεις να αξιολογούν τις ζημιές και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης.

Ιρανικός πύραυλος χτύπησε την Κιριάτ Όνο στο κεντρικό Ισραήλ

Ιρανικός πύραυλος έπληξε την πόλη Κιριάτ Όνο στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγράφει τη στιγμή της επίθεσης.

Στο υλικό φαίνεται η ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε μετά την πρόσκρουση, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Οι τοπικές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη επίσημες πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές.

Νωρίτερα σήμερα το βράδυ, σειρές εκρήξεων ακούστηκαν γύρω στις 9.20 τοπική ώρα στην Ιερουσαλήμ, όπου ήχησαν οι σειρήνες μετά την ανακοίνωση του στρατού για εκτόξευση ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Breaking | An Iranian missile strike hit “Kiryat Ono” in central occupied Palestine. pic.twitter.com/UHr7AgjaMx — Quds News Network (@QudsNen) March 1, 2026

“Πριν από λίγο, (οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς το έδαφος του κράτους του Ισραήλ”, δήλωσε ο στρατός, προσθέτοντας ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να τους αναχαιτίσει και κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν στα καταφύγια.

