Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν ποικιλία αντιαεροπορικών πυραύλων και μαχητικών αεροσκαφών κατά το πρώτο 24ωρο της επιχείρησης του Σαββατοκύριακου στο Ιράν.
Σε ενημέρωση που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) παρουσίασε επισκόπηση της αποστολής, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «πλήττουν στόχους με σκοπό την αποδόμηση του μηχανισμού ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος, δίνοντας προτεραιότητα σε τοποθεσίες που αποτελούν άμεση απειλή». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχουν πληγεί περισσότερα από 1.000 ιρανικοί στόχοι.
Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν στα αρχηγεία του ιρανικού στρατού, σε βάσεις εκτόξευσης πυραύλων, σε πολεμικά πλοία και υποβρύχια.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν αεροσκάφη όπως τα B-2 stealth bombers και μαχητικά αεροπλάνα, καθώς και συστήματα Patriot και αντιβαλλιστικοί πύραυλοι. Όπως σημειώνει η CENTCOM, χρησιμοποιούνται επίσης «ειδικές δυνατότητες που δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε».
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση
Στον κατάλογο που δημοσιοποίησε η Κεντρική Διοίκηση περιλαμβάνονται:
- B-2 stealth bombers
- LUCAS one-way attack drones
- Συστήματα αναχαίτισης πυραύλων Patriot
- Αντιβαλλιστικά συστήματα THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)
- Μαχητικά αεροσκάφη F-18, F-16 και F-22
- Αεροσκάφη επίθεσης A-10
- F-35 stealth fighters
- EA-18G ηλεκτρονικού πολέμου
- Αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου
- Αεροσκάφη επικοινωνιών
- P-8 ναυτικής περιπολίας
- RC-135 αναγνωριστικά αεροσκάφη
- MQ-9 Reapers
- Πυραυλικά συστήματα M142 High Mobility Artillery Rocket Systems
- Πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα
- Αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους
- Αντι-drone συστήματα
- Αεροσκάφη ανεφοδιασμού
- Πλοία ανεφοδιασμού
- Αεροσκάφη μεταφοράς C-17 Globemaster
- Αεροσκάφη μεταφοράς C-130
Δείτε εδώ live όλες τις εξελίξεις
- Ο Λευκός Οίκος ανοίγει για τις οικογένειες των νεκρών: Το Ιράν επιτίθεται στο Ισραήλ με κάθε μέσο – Ανησυχία για πόλεμο μέχρις εσχάτων
- Άρης κατά Λανουά:«Να πάρει το πρώτο αεροπλάνο – Τυχαία η επιλογή του VAR;»
- Ο Ρίβερς μίλησε για την επιστροφή του Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω πόσο ακόμη θα του πάρει να επιστρέψει»