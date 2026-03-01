Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν ποικιλία αντιαεροπορικών πυραύλων και μαχητικών αεροσκαφών κατά το πρώτο 24ωρο της επιχείρησης του Σαββατοκύριακου στο Ιράν.

Σε ενημέρωση που δημοσιοποιήθηκε την Κυριακή, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) παρουσίασε επισκόπηση της αποστολής, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «πλήττουν στόχους με σκοπό την αποδόμηση του μηχανισμού ασφαλείας του ιρανικού καθεστώτος, δίνοντας προτεραιότητα σε τοποθεσίες που αποτελούν άμεση απειλή». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, έχουν πληγεί περισσότερα από 1.000 ιρανικοί στόχοι.

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν στα αρχηγεία του ιρανικού στρατού, σε βάσεις εκτόξευσης πυραύλων, σε πολεμικά πλοία και υποβρύχια.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αεροσκάφη όπως τα B-2 stealth bombers και μαχητικά αεροπλάνα, καθώς και συστήματα Patriot και αντιβαλλιστικοί πύραυλοι. Όπως σημειώνει η CENTCOM, χρησιμοποιούνται επίσης «ειδικές δυνατότητες που δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε».

Τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση

Στον κατάλογο που δημοσιοποίησε η Κεντρική Διοίκηση περιλαμβάνονται:

B-2 stealth bombers

LUCAS one-way attack drones

Συστήματα αναχαίτισης πυραύλων Patriot

Αντιβαλλιστικά συστήματα THAAD (Terminal High Altitude Area Defense)

Μαχητικά αεροσκάφη F-18, F-16 και F-22

Αεροσκάφη επίθεσης A-10

F-35 stealth fighters

EA-18G ηλεκτρονικού πολέμου

Αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου

Αεροσκάφη επικοινωνιών

P-8 ναυτικής περιπολίας

RC-135 αναγνωριστικά αεροσκάφη

MQ-9 Reapers

Πυραυλικά συστήματα M142 High Mobility Artillery Rocket Systems

Πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα

Αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους

Αντι-drone συστήματα

Αεροσκάφη ανεφοδιασμού

Πλοία ανεφοδιασμού

Αεροσκάφη μεταφοράς C-17 Globemaster

Αεροσκάφη μεταφοράς C-130

