Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε ένα πιθανό χρονοδιάγραμμα για τη σύγκρουση με το Ιράν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες

«Ήταν πάντα μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Daily Mail και πρόσθεσε ότι:«Υπολογίζουμε ότι θα διαρκέσει περίπου τέσσερις εβδομάδες».

Επίσης ο Τραμπ εξήγησε ότι, παρά τη δύναμη των επιχειρήσεων, το Ιράν είναι «μια μεγάλη χώρα», εκτιμώντας πως «θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες ή και λιγότερο» για την ολοκλήρωση των στρατιωτικών ενεργειών.

Οι δηλώσεις του προσφέρουν την πιο σαφή μέχρι στιγμής ένδειξη για το πόσο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση αναμένει να διαρκέσει η στρατιωτική εκστρατεία.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ενδέχεται σύντομα να απευθύνει νέο δημόσιο διάγγελμα, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν συνεχίζονται. Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να δώσει νέα ενημέρωση για τις επιθέσεις, απάντησε: «Ετοιμάζομαι να το κάνω».

Πηγή: CNN