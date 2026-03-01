Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ήταν αναμενόμενες οι απώλειες κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού για τον θάνατο τριών στρατιωτών σε μάχη, σύμφωνα με το NBC News.

«Έχουμε τρεις, αλλά περιμέναμε απώλειες στο τέλος όμως θα είναι μια σπουδαία συμφωνία για τον κόσμο», ανέφερε ο Τραμπ, σχολιάζοντας τις εξελίξεις της επιχείρησης.

Οι τρεις θάνατοι αποτελούν τις πρώτες γνωστές αμερικανικές απώλειες από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τα πλήγματα κατά του Ιράν το Σάββατο. Ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε επίσης ότι πέντε ακόμη στρατιώτες έχουν «τραυματιστεί σοβαρά», ενώ άλλοι υπέστησαν ελαφρύτερους τραυματισμούς και επιστρέφουν στα καθήκοντά τους.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ποιο αποτέλεσμα θα επιθυμούσε, ο Τραμπ φέρεται να πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλά καλά αποτελέσματα. Το νούμερο ένα είναι η αποκεφάλιση της ιρανικής ηγεσίας, η απαλλαγή από όλη αυτή την ομάδα δολοφόνων και κακοποιών. Υπάρχουν πολλά, πολλά πιθανά σενάρια. Μπορούμε να κάνουμε τη σύντομη ή τη μακρύτερη εκδοχή».

Ο πρόεδρος ανέφερε στο δίκτυο ότι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δείξει ενδιαφέρον να συνεχίσουν τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να διευκρινίσει αν η Ουάσιγκτον θα παγώσει προσωρινά τα πλήγματα για αυτόν τον σκοπό.

«Δεν ξέρω… αν μπορούν να μας ικανοποιήσουν», πρόσθεσε, σύμφωνα με το NBC.

Με πληροφορίες από BBC

