Ο θάνατος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προκαλεί ραγδαίες εξελίξεις τόσο στο εσωτερικό του Ιράν όσο και στις διεθνείς του σχέσεις, την ώρα που οι επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα.

Σε δήλωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώθηκε ότι ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ σκοτώθηκε στο γραφείο του νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο Χαμενεΐ είχε πραγματοποιήσει μυστική συνάντηση με στενούς συμβούλους του στο παλάτι του στην Τεχεράνη. Αν και η συνάντηση ήταν εμπιστευτική, πληροφορίες φέρονται να διέρρευσαν στη Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών.

Όπως μεταδίδεται, οι πράκτορες της Μοσάντ έλαβαν λεπτομέρειες από ιρανικές πηγές σχετικά με τον τόπο και το χρόνο της συνάντησης, καθώς και τα πρόσωπα που θα συμμετείχαν. Η ανώτερη ηγεσία του Ιράν επρόκειτο να συγκεντρωθεί στο προεδρικό μέγαρο στις 9 π.μ. τοπική ώρα.

Παρότι τέτοιες επιχειρήσεις πραγματοποιούνται συνήθως τη νύχτα, το Ισραήλ, μετά τη λήψη των πληροφοριών, φέρεται να άλλαξε σχέδιο και να εξαπέλυσε την επίθεση το πρωί του Σαββάτου. Η σορός του Χαμενεΐ εντοπίστηκε, σύμφωνα με ισραηλινά δίκτυα, στα συντρίμμια του προεδρικού μεγάρου.

Αντιδράσεις και διεθνείς αναλύσεις

Οι πληροφορίες για την εξάλειψη του Χαμενεΐ παραμένουν σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο η The Jerusalem Post σημειώνει ότι όταν αποκαλυφθούν πλήρως οι λεπτομέρειες της εμπλοκής της Μοσάντ, «θα πέσουν σαγόνια», υπογραμμίζοντας πως «οι δικτατορίες καταρρέουν εκ των έσω».

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται: «Η εξαπάτηση, η ακριβής ευφυΐα, η ποιότητα της εκτέλεσης, η δημιουργικότητα. Το γεγονός ότι το Ισραήλ είχε μια φωτογραφία του σώματος του Αλί Χαμενεΐ είναι ακατανόητο. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα για τους αγιατολάχ που είναι ακόμα εκεί και για την κατάστασή τους».

Συνεργασία CIA και Mossad

Από την πλευρά τους, οι New York Times αποκαλύπτουν ότι προηγήθηκε συνεργασία μεταξύ της CIA και της Μοσάντ. Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών παρακολουθούσε τον Χαμενεΐ επί μήνες, αποκτώντας πλήρη εικόνα των κινήσεων και των συνηθειών του, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την επιχείρηση.

Οι πράκτορες ενημερώθηκαν πως συνάντηση κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων θα πραγματοποιούνταν το πρωί του Σαββάτου σε συγκρότημα ηγεσίας στην καρδιά της Τεχεράνης, με τη συμμετοχή του ανώτατου ηγέτη. Οι πληροφορίες αυτές παρείχαν ένα κρίσιμο «παράθυρο ευκαιρίας» για τις δύο χώρες να επιτύχουν μια στρατηγική νίκη.

Η επιχείρηση και το πλήγμα στην Τεχεράνη

Το Ισραήλ, αξιοποιώντας τις αμερικανικές και δικές του υπηρεσίες πληροφοριών, εκτέλεσε μια επιχείρηση που σχεδιαζόταν επί μήνες. Στόχος ήταν η δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ και άλλων κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων.

Οι ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στα γραφεία της ιρανικής προεδρίας, του ανώτατου ηγέτη και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Μεταξύ των παρευρισκομένων φέρονται να ήταν ο αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Mohammad Pakpour, και ο υπουργός Άμυνας, Aziz Nasirzadeh.

Η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 6 το πρωί, όταν μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από ισραηλινές βάσεις. Τα αεροσκάφη, αν και λίγα, ήταν εξοπλισμένα με πυρομαχικά μεγάλης εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, στις 9:40 π.μ. ώρα Τεχεράνης, πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν το συγκρότημα. Τη στιγμή της επίθεσης, ανώτεροι αξιωματούχοι εθνικής ασφάλειας βρίσκονταν σε ένα από τα κτίρια, ενώ ο Χαμενεΐ σε άλλο κοντινό σημείο.