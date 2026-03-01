Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει, ότι έχει συμφωνήσει να συνομιλήσει με τη νέα ηγεσία της Τεχεράνης, ο διορισμένος προσωρινός αγιατολάχ Αλιρεζά Αραφί προχώρησε σε ευθεία απειλή κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κλιμακώνοντας τη ρητορική του Ιράν απέναντι στο Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του.

«Απόψε, ο κόσμος θα γίνει μάρτυρας του τέλους της αλαζονείας των Σιωνιστών», αναφέρει σε ανάρτησή του ο προσωρινός «αγιατολάχ του Ιράν» Αλιρεζά Αραφί. Το post συνοδεύεται από βίντεο που δείχνει βαλλιστικό πύραυλο να μεταφέρεται με πολυαξονικό στρατιωτικό φορτηγό.

Δείτε το «επίμαχο» βίντεο:

🚨 Tonight, the world will witness the end of the Zionest’s arrogance.

…See more pic.twitter.com/jWabx0diLR

— Ayatollah Alireza Arafi (@AlirezaArafei) March 1, 2026

Νωρίτερα, με άλλη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Αραφί άφησε να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη προτίθεται να κινηθεί εναντίον του Ισραηλινού ηγέτη, κάνοντας λόγο για επικείμενες εξελίξεις. Η τοποθέτησή του εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης έντασης μεταξύ των δύο χωρών. «Σύντομα θα ακούσετε σπουδαία νέα. Δείτε παρακάτω…», έγραψε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες κινήσεις από πλευράς Ιράν.

Στην ίδια ανάρτηση δημοσίευσε φωτογραφία του Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάνω στην οποία εμφανίζεται μια «σφραγίδα» με τη λέξη «Εξολοθρεύτηκε», κίνηση που ερμηνεύεται διεθνώς ως ευθεία απειλή προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

You will hear some good news soon. ….See more pic.twitter.com/M6vOiilzK1 — Ayatollah Alireza Arafi (@AlirezaArafei) March 1, 2026

Ο ρόλος και η επιρροή του Αλιρεζά Αραφί

Ο Αλιρεζά Αραφί αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού αγιατολάχ έως την εκλογή διαδόχου του Αλί Χαμενεΐ. Θεωρείται καταξιωμένος κληρικός με μακρά παρουσία σε κορυφαίους θεσμούς του ιρανικού καθεστώτος και συγκαταλέγεται στους στενούς συνεργάτες του Χαμενεΐ, ο οποίος επίσης χρησιμοποιούσε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ και της Δύσης.

Ο Αραφί είναι αντιπρόεδρος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων και μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φρουρών, οργάνου που εγκρίνει τους υποψηφίους των εκλογών και ελέγχει τη συνταγματικότητα των νόμων που ψηφίζει το κοινοβούλιο. Παράλληλα, ηγείται του δικτύου των ιρανικών θεολογικών σχολών, γεγονός που του προσδίδει σημαντική επιρροή στους θρησκευτικούς και πολιτικούς κύκλους της χώρας.