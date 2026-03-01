Με χτυπήματα σε «χιλιάδες στόχους» του «καθεστώτος» στο Ιράν τις επόμενες ημέρες απειλεί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μην αφήσετε αυτή την ευκαιρία να χαθεί» σχολίασε απευθυνόμενος στους Ιρανούς.

در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد. ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن. و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم: ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید. این فرصتی‌ست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

«Το μόνο που εξοντώθηκε ήσουν εσύ…»

Νωρίτερα το Ισραήλ προχώρησε σε ειρωνικά σχόλια προς τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ύστερα από ανάρτησή του, στην οποία προέβλεπε το τέλος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είχε γράψει πως «μέρα με τη μέρα, το ισραηλινό καθεστώς πλησιάζει όλο και περισσότερο στην κατάρρευση και την εξόντωση», συνοδεύοντας την ανάρτηση με εικόνα όπου το αστέρι του Δαβίδ σχηματιζόταν από σπασμένα παγάκια που έλιωναν.

The only thing annihilated was you… https://t.co/RbFET8WILn — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Σε απάντηση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) σχολίασαν σκωπτικά στο X: «Το μόνο που εξοντώθηκε ήσουν εσύ…», προκαλώντας συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νωρίτερα, οι IDF είχαν ανακοινώσει επίσημα ότι σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, «ο Αλί Χαμενεΐ έγινε στόχος μιας ακριβούς, μεγάλης κλίμακας επιχείρησης που πραγματοποίησε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενη από ακριβείς πληροφορίες των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων, ενώ βρισκόταν στο κεντρικό συγκρότημα ηγεσίας του στην καρδιά της Τεχεράνης, όπου βρισκόταν μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους».

Ο στρατός του Ισραήλ υποστήριξε ότι ο Χαμενεΐ, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτατος ηγέτης από το 1989, «ήταν άμεσα υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή των Ιρανών πολιτών για πολλά χρόνια».