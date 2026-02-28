Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος μετέτρεψε τη χώρα σε ισχυρή αντι-αμερικανική δύναμη και επέκτεινε τη στρατιωτική της επιρροή σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, σκοτώθηκε σε ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις.

Όπως ανέφερε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος στο Reuters το Σάββατο, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ είχε καταστεί κεντρική φυσιογνωμία στην περιφερειακή γεωπολιτική, ενώ είχε αντιμετωπίσει επανειλημμένα κύματα εσωτερικής αναταραχής με αποφασιστικότητα.

Την ίδια ώρα, το Channel 12 αναφέρει ότι στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμο έδειξαν μια φωτογραφία της σορού του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, αφότου αυτή ανακτήθηκε από τις ιρανικές αρχές από το κτήμα του στην Τεχεράνη. Το Ισραήλ πραγματοποίησε μια μαζική επίθεση στο κτήμα του Χαμενεΐ, στην πρώτη ομοβροντία επιθέσεων κατά του Ιράν σήμερα το πρωί.

“Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν για την εξόντωση του Χαμενεΐ. Η σορός του περισυνελέγη από τα ερείπια του συγκροτήματός του“, μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KAN.

Και ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ, Γιεχίελ Λάιτερ, ενημέρωσε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι το Ισραήλ κατάφερε να σκοτώσει τον Χαμενεΐ, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα στους Times of Israel, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Παράλληλα, δημοσιογράφος του Fox News, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και πέντε έως δέκα κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν σε μια αρχική ισραηλινή επίθεση.

Το Ιράν από πλευράς του αναφέρει ότι «o Χαμενεΐ παραμένει στη θέση του» και ότι ο γαμπρός και η νύφη του σκοτώθηκαν σε επίθεση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε νωρίτερα ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις που δείχνουν ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, “δεν υπάρχει πλέον“.