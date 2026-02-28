Νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη σύγκρουση με το Ιράν μεταδίδει το Axios, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εμφανίζεται βέβαιος ότι μπορεί να βάλει γρήγορο τέλος στην κρίση.

«Μπορώ να το τραβήξω σε βάθος χρόνου και να πάρω τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης ή να το τελειώσω σε δύο ή τρεις ημέρες», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το Ιράν θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να ανακάμψει από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, ενώ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη έφτασε κοντά σε συμφωνία, πριν τελικά αποχωρήσει από τις συνομιλίες.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα που διεξήχθησαν στη Γενεύη, ανέφερε ότι «κατάλαβα πως στην πραγματικότητα δεν θέλουν συμφωνία».

Παράλληλα, τόνισε ότι είχε «μια εξαιρετική συνομιλία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι οι δύο τους βρίσκονται «στο ίδιο μήκος κύματος».

Είπε επίσης ότι ζήτησε από την ομάδα του να συγκεντρώσει όλες τις επιθέσεις που συνδέονται με το Ιράν τα τελευταία 25 χρόνια. «Είδα ότι κάθε μήνα έκαναν κάτι κακό, ανατίναζαν κάτι ή σκότωναν κάποιον», είπε.

Οι δηλώσεις του προσφέρουν την πρώτη πραγματική εικόνα για το πώς ο Τραμπ σκέφτεται ότι θα τελειώσει το ζήτημα και υποδηλώνουν ότι εξακολουθεί να είναι ανοιχτός σε μια διπλωματική λύση, ακόμη και μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη, σχολιάζει το Axios.

Ο Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με εσωτερικές πιέσεις, μεταξύ άλλων και από τη βάση του MAGA, να αποφύγει μια παρατεταμένη επέμβαση στη Μέση Ανατολή.

Τραμπ: Οι 2 λόγοι που έδωσα εντολή για την επίθεση

Ο Τραμπ ανέφερε δύο βασικούς λόγους για την έναρξη των επιθέσεων: Ο πρώτος ήταν η αποτυχία των διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν αυτή την εβδομάδα υπό την ηγεσία των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. «Οι Ιρανοί πλησίασαν (σ.σ. σε συμφωνία) και μετά υποχώρησαν. Από αυτό κατάλαβα ότι δεν θέλουν πραγματικά μια συμφωνία», είπε.

Ο δεύτερος λόγος ήταν η συμπεριφορά του Ιράν κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι, ενώ έγραφε την ομιλία του την Παρασκευή για να ανακοινώσει την επίθεση, ζήτησε από την ομάδα του να συγκεντρώσει όλες τις επιθέσεις που συνδέονται με το Ιράν σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 25 χρόνια. «Είδα ότι κάθε μήνα έκαναν κάτι κακό, ανατίναζαν κάτι ή σκότωναν κάποιον», είπε στον Axios.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν είχε αρχίσει να ανοικοδομεί ορισμένες από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είχαν χτυπήσει κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον περασμένο Ιούνιο.

Ο Τραμπ επανέλαβε αρκετές φορές ότι η απόφασή του να ξεκινήσει την «Επιχείρηση Midnight Hammer» – η οποία κατέστρεψε ή προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν – επέτρεψε την πραγματοποίηση της τρέχουσας επιχείρησης. Υποστήριξε ότι αν δεν είχε χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο, το Ιράν θα είχε αναπτύξει πυρηνικό όπλο μέχρι τώρα, κάτι που θα καθιστούσε αδύνατη την επίθεση.

Σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ, το επιχειρησιακό σχέδιο των ΗΠΑ και του Ισραήλ προβλέπει μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμών που θα διαρκέσει τουλάχιστον πέντε ημέρες. Ωστόσο, ο Τραμπ σημείωσε ότι το χρονοδιάγραμμα αυτό ενδέχεται να αλλάξει ανάλογα με τις εξελίξεις – συμπεριλαμβανομένης της τύχης του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, για τον οποίο ο Νετανιάχου δήλωσε ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι «δεν υπάρχει πια».