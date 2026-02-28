Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν συντονισμένα πλήγματα εναντίον του Ιράν χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποίησαν τα πιο προηγμένα συστήματα αεράμυνάς τους για την προστασία των βάσεων τους στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλέστηκε το Business Insider το Σάββατο.

Αμερικανικά πολεμικά πλοία εκτόξευσαν πυραύλους Tomahawk εναντίον ιρανικών στόχων, ενώ χερσαίες δυνάμεις χρησιμοποίησαν το σύστημα HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε ανώνυμα λόγω της φύσης των στρατιωτικών εξελίξεων.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν επίσης drones και άλλα όπλα μεγάλης εμβέλειας, σε κοινές επιχειρήσεις από ξηρά, θάλασσα και αέρα που ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου.

Το Ιράν απάντησε στα αμερικανικά πλήγματα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Ισραήλ, εξαπολύοντας μαζικές επιθέσεις με πυραύλους σε στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένων μεγάλων αμερικανικών βάσεων στο Κατάρ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, τα συστήματα MIM-104 Patriot και THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) ενεργοποιήθηκαν για την αναχαίτιση των ιρανικών πυραύλων, ενώ πλοία του αμερικανικού ναυτικού εκτόξευσαν πυραύλους αναχαίτισης τύπου Standard Missile.

Αδιευκρίνιστος αριθμός ιρανικών πυραύλων έχει ήδη καταρριφθεί, χωρίς να έχουν αναφερθεί σημαντικές ζημιές ή απώλειες σε αμερικανικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το Μπαχρέιν ανέφερε ότι μία μεγάλη ναυτική βάση των ΗΠΑ δέχθηκε επίθεση.

Το Κατάρ και άλλες χώρες της περιοχής δήλωσαν ότι κατέρριψαν ιρανικούς πυραύλους, ενώ ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανέφερε ότι «βρετανικά αεροσκάφη βρίσκονται στον αέρα» στο πλαίσιο συντονισμένων επιχειρήσεων άμυνας.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Business Insider ότι έχουν εντοπιστεί «μερικές δεκάδες» ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν μέχρι στιγμής, με την Τεχεράνη να συνεχίζει τις επιθέσεις επί αρκετές ώρες.