Ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε συγκροτήματα κατοικιών στη Μανάμα, πρωτεύουσα του Μπαχρέιν ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς χωρίς ακόμη να έχουν επιβεβαιωθεί.

Αρκετές πολυκατοικίες αποτέλεσαν στόχο στη Μανάμα, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών, τη στιγμή που το Ιράν αντεπιτίθεται στην περιοχή του Κόλπου στα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα.

A high-rise in Juffair was hit by an Iranian drone, according to reports from Bahrain. pic.twitter.com/nE7FOSMa8Z — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) February 28, 2026

«Αρκετές πολυκατοικίες στη Μανάμα αποτέλεσαν στόχο. Η Πολιτική Προστασία συνεχίζει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς και υπηρεσίες πρώτων βοηθειών βρίσκονται στις πληγείσες τοποθεσίες», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

Breaking: Footage of a high-rise building in Bahrain being struck by an Iranian drone pic.twitter.com/CRG47OzcQV — Faytuks News (@Faytuks) February 28, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν στο κοντινότερο ασφαλές σημείο.

Footage of an Iranian drone slamming into a high-rise building in Bahrain this evening pic.twitter.com/EP54rtyaz8 — Faytuks News (@Faytuks) February 28, 2026

Σημειώνεται ότι, νωρίτερα σειρήνες προειδοποίησης ήχησαν στο Μπαχρέιν, όπου σταθμεύει ο 5ος στόλος των ΗΠΑ, μετά τα αμερικανικά και τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Τρόμος στο Ντουμπάι: Εκρήξεις, φωτιά και πυραυλικές επιθέσεις από το Ιράν

Σοκ προκαλούν τα βίντεο που καταγράφουν τη στιγμή της ιρανικής επίθεσης στο Ντουμπάι. Στα πλάνα φαίνεται να υψώνεται καπνός πάνω από κατοικημένη περιοχή, με τα χαρακτηριστικά πολυτελή ξενοδοχεία, ενώ σε άλλα φαίνεται αντικείμενο να διασχίζει τον ουρανό, γεγονότα που επιβεβαίωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Aξίζει να σημειωθεί ότι ισχυρές εκρήξεις αναφέρθηκαν σήμερα εν μέσω κύματος ιρανικών επιθέσεων σε χώρες του Κόλπου, εν είδει αντιποίνων για τη στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.